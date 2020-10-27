收過丁允恭案陳情信嗎？陳菊：對不起 沒有

總統府前發言人丁允恭爆發的桃色風暴已在監院立案調查。監察院長陳菊今天表示，任何人被踐踏，不分性別都是一樣的關懷、悲憫，此案已經有監委立案調查，尊重監委獨立行使職權及最後調查結果，從不干預。這也是丁允恭案後，陳菊首度對外發表看法。至於是否曾收過丁允恭案陳情信，陳菊說，「對不起，沒有」。

陳菊今天出席由監察院國家人權委員會與考試院國家文官學院合辦的「促進公務人員人權教育發表會」，會後受訪時被問及丁允恭案時表示，任何人被踐踏，不分性別都是一樣的關懷、悲憫，丁允恭事件監院已經有2位委員立案調查，調查中的案件她要尊重委員獨立行使職權，也尊重最後調查結果，從不干預。

陳菊說，監察法第26條，對於所有監察委員獨立行使職權，在調查過程中有保密義務，過程都已經立案調查進行中，尊重監委獨立行使職權，尊重調查結果也從不干涉。