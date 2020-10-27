台灣民意基金會：三成八民眾憂慮拜登當選台美關係倒退

台灣人是否期待美國總統川普連任成功？財團法人台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，有五成三民眾基本上樂見川普連任成功，三成二不樂見。如果民主黨總統候選人拜登當選，有三成八的民眾憂慮拜登當選將導致美台關係倒退，不擔憂的則為五成四。

台灣民意基金會上午舉行民調發表會，針對中天撤照、美國總統選舉等相關議題的民調結果。

針對台海若爆發戰爭，誰該負責？（民調問題：從今初到現在，中共不斷軍事演習，持續用武力恐嚇台灣，兩岸若因此爆發戰爭，您認為誰該負責？）這份民調顯示，近期台海若爆發戰爭，有五成六認為應歸咎於中國大陸政府，二成二認為應歸咎於台灣的民進黨政府，一成二認為兩方都有責任。

這樣的趨勢，反應在民調另一個問題，滿意不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現？有五成八對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，另有三成五不滿意，滿意比不滿意多二成三。

此外，針對外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台專訪時，回應主持人問題時表示「目前並不尋求與美國建立全面性外交關係」，民調詢問「是否贊成蔡政府這項政策」時，三成九贊成，四成三不贊成。

此次民調是台灣民意基金會委託山水民調研究公司進行，民調訪問時間是今年10月19到20日，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方式以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。