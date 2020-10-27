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2024大選可能人選？賴清德：現在不是談這個的時候

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
副總統賴清德（左二）、新北市長侯友宜（右二）分居美麗島電子報新民調2024總統可能人選10月民眾信任指數1、2名。記者施鴻基／攝影
副總統賴清德（左二）、新北市長侯友宜（右二）分居美麗島電子報新民調2024總統可能人選10月民眾信任指數1、2名。記者施鴻基／攝影

美麗島電子報新民調指2024總統可能人選10月的民眾信任指數以新北市長侯友宜第一，副總統賴清德第二，今天2人同場出席，侯友宜趕去議會備詢未受訪；賴清德則表示「現在該捲起袖子做實事，不是談這個的時候」。

賴清德和侯友宜今天聯袂出席新北市府的內政部109年資深績優村里長及民政人員表揚大會，會中侯友宜不上講台，站在台前說「這樣和賴副總統比較接近」，賴清德也比照向侯說「我也是當過市長的哦」。

會後受訪時，原本兩人要同時受訪，但正值新北市議會總質詢，侯友宜當時已逾時，必須趕往議會備詢，僅賴清德受訪。

賴清德說，今天是村里長表揚大會，對台灣來講非常重要，今年逢新冠肺炎，他代表蔡英文總統頒獎，希望勉勵基層村里長努力和辛勞。

媒體以美麗島新民調，詢問賴清德的看法。他說，民主社會不管中央或地方，都是要為人民做事，捲起袖子做實事，不是談這個的時候，不管什麼政黨，都要做事才符合人民期待。

副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（中）分居美麗島電子報新民調2024總統可能人選10月民眾信任指數1、2名。記者施鴻基／攝影
副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（中）分居美麗島電子報新民調2024總統可能人選10月民眾信任指數1、2名。記者施鴻基／攝影

賴清德 侯友宜

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