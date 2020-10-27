快訊

關中天是蘇揆個人作為？王世堅：我聽到的差不多

無照諮商？「註冊組長」之亂後 心理師專業不容模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智慧醫療是國家政策 賴清德：基本態度就是鬆綁法令

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保資料人工智慧應用研討會，副總統賴清德參觀現場實機展示。記者邱宜君／攝影
健保資料人工智慧應用研討會，副總統賴清德參觀現場實機展示。記者邱宜君／攝影

健保開辦至今滿25年，今舉行「健保資料人工智慧應用研討會」，副總統賴清德致詞時表示，精準醫療和智慧醫療都是國家政策，因此相關部會基本的態度就是要「鬆綁法令」，積極尋求業界醫界合作，除了可以提高健康照護疾病治療的品質，造福國人之外，國家的力量也會因此更強大。

賴清德表示，智慧醫療的目的不只是如何治療好一個病人、提高醫療品質，還要包括健康促進、疾病治療、產業發展、國家願景建設，都息息相關。健保署和醫界25年的共同努力下，解決台灣因病而貧、因貧而病的問題，滿意度高達九成。今年疫情下，健保署和醫界又搖身一變，醫界是前線尖兵，指揮中心是戰略中心，健保署是後勤總部。成功守護國人健康。

賴清德表示，未來健保署的角色又不同了，25年來搜集649億筆醫療紀錄結構化資料，22億筆醫療影像，將成為下階段推動智慧醫療的重要動力。目前已經與17家公司共同合作，有初步成果。例如廣達與健保署合作建立人工智慧健保資料雲，提供有高品質的資料庫；國發會在桃園建置「亞洲矽谷」，整理23億筆影像資料，去年六月就已經開放。

賴清德指出，包括與台大、北榮、林口長庚、國泰、亞東、北醫等醫院都已應用上述開放資料做出很好的研發成果。成大醫院也和健保署合作大數據團隊，利用人工智慧判讀胸部X光影像，參與WHO防制新冠肺炎的比賽，得到優等獎。

賴清德說，未來一定要再接再厲，因爲這就是國家政策。蔡英文總統在第一、第二次就職演說都不約而同提到，這是國家發展方向。台灣有強大的資通訊產業、高水準的醫療從業夥伴，推動智慧醫療或精準醫療都是勢在必行的事情。相關部會基本的態度就是要鬆綁法令，讓試驗場域和資料持續開放，更積極尋求業界和醫界的合作。

副總統賴清德今參加健保資料人工智慧應用研討會。記者邱宜君／攝影
副總統賴清德今參加健保資料人工智慧應用研討會。記者邱宜君／攝影
健保資料人工智慧應用研討會，左起為廣達腦公司董事長林百里、健保署署長李伯璋、副總統賴清德、國家發展委員會副主委高仙桂、科技部次長謝達斌。記者邱宜君／攝影
健保資料人工智慧應用研討會，左起為廣達腦公司董事長林百里、健保署署長李伯璋、副總統賴清德、國家發展委員會副主委高仙桂、科技部次長謝達斌。記者邱宜君／攝影

健保 賴清德 成大醫院

延伸閱讀

影／民調打趴鄭文燦賴清德 侯友宜：不論風雨只專心市政

賴清德參訪「愛幸福庇護工場」推廣手工皂

聲援中天 謝龍介：賴清德要爭大位應出來捍衛言論自由

影／醫師魂上身 賴清德鼓勵多吃高麗菜「防止骨質疏鬆」

相關新聞

美國萊豬進口 台灣民意基金會民調：六成民眾反對

台灣民意基金會今天公布民調，在是否贊成蔡政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口的問題中，有有三成三基本上贊成，但有六...

民團呼籲因應房價炒作 應盡速通過實價登錄2.0

「巢運」以都市改革組織、消費者文教基金會、房市改革行動聯盟為代表，邀請立法委員江永昌、邱顯智、蔡壁如等跨黨派委員，今天共...

2024大選可能人選？賴清德：現在不是談這個的時候

美麗島電子報新民調指2024總統可能人選10月的民眾信任指數以新北市長侯友宜第一，副總統賴清德第二，今天2人同場出席，侯...

美國軍售 總統府：誠摯感謝

總統府上午表示，關於美國政府於美東時間（26日）知會美國國會，發出對我國「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，總統府發言人張...

智慧醫療是國家政策 賴清德：基本態度就是鬆綁法令

健保開辦至今滿25年，今舉行「健保資料人工智慧應用研討會」，副總統賴清德致詞時表示，精準醫療和智慧醫療都是國家政策，因此...

陸制裁參與對台軍售企業 我外交部：深表遺憾

大陸外交部宣布對參與對台軍售的洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體...

促轉會移除威權象徵 6機關掛零

促轉會推動全國移除威權象徵，今年八月完成全國公共空間威權象徵處置進度統計，扣除慈湖雕塑紀念公園的兩蔣塑像，全國公共空間威...

附隨組織？黨產會允查小英基金會

不當黨產委員會今舉辦「親愛的朋友什麼時候要還錢？」公民研討會，討論國民黨與附隨組織黨產。不過，昨天在立法院，國民黨立委質...

中共揚言制裁售台軍備美商 專家：影響力有別

中共公開宣稱將「制裁」近期軍售台灣包括波音在內的美國軍備廠商，有專家表示，中共對這些軍備商影響力有別，但由於這是軍售案 ...

戰貓外交對抗中國戰狼 台灣國際形象大幅提升

兩岸關係緊張，台灣以靈活柔軟的「戰貓」外交對上中國強硬的「戰狼」外交。一名西方外交官表示，中國對區域穩定的威脅使得國際形...

中共制裁對台軍售美企 朝野怎麼看？

中國大陸外交部發言人趙立堅廿六日在外交部記者會宣布，決定對參與對台軍售的洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在...

高雄港被標示「中國台灣」 代表處要求新加坡星耀樟宜更正

新加坡樟宜機場「星耀樟宜」的時空體驗館一項有關高雄港的展示說明將台灣標示為「中國台灣」（TAIWAN, CHINA）。對...

熱門新聞

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。