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智慧醫療是國家政策 賴清德：基本態度就是鬆綁法令
健保開辦至今滿25年，今舉行「健保資料人工智慧應用研討會」，副總統賴清德致詞時表示，精準醫療和智慧醫療都是國家政策，因此相關部會基本的態度就是要「鬆綁法令」，積極尋求業界醫界合作，除了可以提高健康照護疾病治療的品質，造福國人之外，國家的力量也會因此更強大。
賴清德表示，智慧醫療的目的不只是如何治療好一個病人、提高醫療品質，還要包括健康促進、疾病治療、產業發展、國家願景建設，都息息相關。健保署和醫界25年的共同努力下，解決台灣因病而貧、因貧而病的問題，滿意度高達九成。今年疫情下，健保署和醫界又搖身一變，醫界是前線尖兵，指揮中心是戰略中心，健保署是後勤總部。成功守護國人健康。
賴清德表示，未來健保署的角色又不同了，25年來搜集649億筆醫療紀錄結構化資料，22億筆醫療影像，將成為下階段推動智慧醫療的重要動力。目前已經與17家公司共同合作，有初步成果。例如廣達與健保署合作建立人工智慧健保資料雲，提供有高品質的資料庫；國發會在桃園建置「亞洲矽谷」，整理23億筆影像資料，去年六月就已經開放。
賴清德指出，包括與台大、北榮、林口長庚、國泰、亞東、北醫等醫院都已應用上述開放資料做出很好的研發成果。成大醫院也和健保署合作大數據團隊，利用人工智慧判讀胸部X光影像，參與WHO防制新冠肺炎的比賽，得到優等獎。
賴清德說，未來一定要再接再厲，因爲這就是國家政策。蔡英文總統在第一、第二次就職演說都不約而同提到，這是國家發展方向。台灣有強大的資通訊產業、高水準的醫療從業夥伴，推動智慧醫療或精準醫療都是勢在必行的事情。相關部會基本的態度就是要鬆綁法令，讓試驗場域和資料持續開放，更積極尋求業界和醫界的合作。
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