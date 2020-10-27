美今年第四度軍售 外交部:逐步落實對台軍售常態化機制
外交部今天表示，26日已正式接到美國政府通知，將對台出售「魚叉飛彈海岸防衛系統」(CDCM)，總價值約23.7億美元；外交部表示，這是美國總統川普今年第四度對台軍售，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制。
外交部表示，這是川普任內第九度、也是今年第四度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。外交部對此表示誠摯歡迎，並對美國持續以具體行動履行台灣關係法及「對台六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。
外交部表示，面對中國大陸的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。
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