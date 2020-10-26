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中共揚言制裁售台軍備美商 專家：影響力有別

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

中共公開宣稱將「制裁」近期軍售台灣包括波音在內的美國軍備廠商，有專家表示，中共對這些軍備商影響力有別，但由於這是軍售案 ，是美國政府出售裝備給台灣，廠商的角色只是提供裝備給美國政府，所以廠商最終仍應配合美國政府政策。

中國大陸外交部發言人趙立堅26日在外交部記者會宣布，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。」

台海安全研究中心主任梅復興今天受訪表示，中共的手段，多半是不採購這些美商公司的產品或不讓它們參與投標一些案子，但這對於像洛馬、通用原子等這種基本上「純」國防產業，或至少絕大部分營收獲利都來自國防事業的廠商，中共的制裁自然效果不大。

但他表示，對波音或雷神，如這次出售偵照莢艙與雷神合併的科林斯航天，其新的集團下還包括製造民航機用發動機的普惠公司， 如此在大陸市場有商業利益的公司，就可能遭受影響。

梅復興認為，由於這是軍售案 (FMS) ，等於是美國政府出售裝備給台灣，廠商的角色只是提供裝備給美國政府，所以廠商仍應配合美國政府政策。

軍售 中共 波音

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