中共制裁對台軍售美企 朝野怎麼看？

中國大陸外交部發言人趙立堅廿六日在外交部記者會宣布，決定對參與對台軍售的洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。

民進黨立委蔡適應表示，據他所知，被制裁的美國企業與中國鮮少有在軍事上的商業往來，假如中國硬起來制裁波音的民航機部分，才有可能造成實質上的影響。對於中方的宣布，他認為是象徵意義大於實質意義。

國民黨立委呂玉玲指出，洛克希德馬丁是全世界最大的軍火商，其最大的客戶就是美國國防部，台灣向美國購買的許多美系軍武，都是來自這家廠商；洛馬今年不是第一次被制裁，年中賣我F-16v時，中共已經制裁過一次了，洛馬已經損益衡量，這次制裁對洛馬也不是沒有影響，但是比起擔心俄系武器國家的制裁，保住中華民國國軍這位美系武器的大客戶，對洛馬更為重要。

民眾黨立法院黨團總召賴香伶則批評中國此舉是不智之舉，把美國企業對台的商業行為無限上綱為政治行為，且在國際上的觀感不佳，甚為不智。