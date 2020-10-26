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蔡英文肯定南部景觀建築引國際迴響 讓世界看見台灣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「2020年建築園冶獎得獎單位」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「2020年建築園冶獎得獎單位」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「2020年建築園冶獎得獎單位」，強調政府會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，與民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。她也肯定南部景觀建築引起國際迴響，讓世界能看見台灣

蔡總統致詞時表示，過去26年來，建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，肯定優秀又有創意的建築景觀作品，對南台灣的建築景觀，乃至於整體的城鄉風貌，帶來了正面的影響。

蔡總統說，這陣子她常到南部，有很多機會近距離欣賞新的公共建築。像是高雄的大港橋和鄰近的亞洲新灣區，還有受國際媒體推崇的台南河樂廣場，都讓她留下深刻的印象。當她把照片發到Facebook和Twitter上，也總是能引起國內外網友熱烈的迴響。這些例子說明了，台灣的建築界能夠打造出兼具實用、美感和創新，又能讓世界看見台灣的建築作品。

對於建築園冶獎不只表揚公共建築、大樓建築，也同時重視社區景觀營造的專業工作者，蔡總統表達高度肯定之意，尤其是在場的得獎單位中，就有好幾個是社區發展協會。

蔡總統認為，不論是在城市還是鄉村，要打造出永續、優質的居住環境，都需要政府、企業、社區組織共同參與。建築園冶獎的意義就是在於彰顯了「專業、豐富、多元」的建築精神。

蔡總統進一步指出，最近幾年，建築園冶獎以「智慧綠建築，友善心環境」為主軸，特別重視綠建築。台灣有很好的資通訊產業，可以擴大推動智慧建築和智慧建材。一方面提升營造業水準，另一方面，在建築節能以及改善高齡社會生活品質上，都會有很大的幫助。

蔡總統表示，這是政府著重的方向，希望建築業界能夠積極配合。政府會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，跟民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。

最後，蔡總統再次感謝高雄市建築經營協會長年的努力，以及得獎單位的貢獻，希望各位得獎人未來都能繼續在專業領域發光發熱。

綠建築 看見台灣

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