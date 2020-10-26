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影／民眾黨下月22日號召全民上凱道 讓政府聽人民聲音
台灣民眾黨今天下午在嘉義市，召開「政府開放萊劑美豬食安座談會」，立委蔡壁如質疑政府開放含萊克多巴胺美豬政策，對民眾、食安造成影響與衝擊，也宣布11月22日將號召全民上凱道、走上街頭，讓執政黨、蔡英文政府聽見人民訴求。
嘉義市東市場自治會、台灣省嘉義市家畜肉類同業公會、培元里長蔡坤龍等人，今天都到場陳述意見，並建議台灣民眾黨應該擋下含瘦肉精美豬進口，就政府強力開放也應要求做好標示、溯源管理。
蔡壁如指出，蔡英文曾經說過，政府如果聽不到，老百姓可以大聲講，再聽不到可以敲桌子；希望下個月22日能夠彙集在野黨，及民間各團體力量一起走上街頭，讓蔡政府聽見人民聲音。
蔡壁如說，台灣豬才剛走出口蹄疫陰霾，準備推向國際出口，小英政府卻宣布要開放瘦肉精美豬進口台灣，政府怎麼可以拿人民健康，用食安作為國際貿易談判工具呢？
她說，食安是民眾最重視問題，台灣民眾黨主張推動針對萊劑美豬的各種管制措施，包括源頭管理、產銷履歷、成分含量標示、攤商業者標示等四大方向，同時也傾聽各界聲音。
嘉義市家畜肉類同業公會總幹事蘇啟樑指出，農委會鼓勵攤商張貼國產豬肉標章，但若有攤商仍販售萊克多巴胺美豬，似乎也沒有明確罰則，政府若沒有做溯源管理、不明訂高罰則，業者擔心便宜美豬混充販售，民眾健康將受傷害。
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