藍委質疑是民進黨附隨組織 小英基金會：一切依法申報

國民黨立委吳怡玎今天在立法院內政委員會質詢時質疑，「小英基金會」去年度接受民進黨1100萬元捐贈，蔡英文總統在前年度也以個人名義捐200萬元，顯示其經費、人事受民進黨控制，符合附隨組織定義，要求黨產會在兩周內開始調查，發公文說明調查程序，黨產會副主委孫斌允諾主動調查。小英基金會則指出，相關經費一切依法申報。

小英基金會下午發聲明指出，基金會營運資金自成立起，都來自社會各界及總統蔡英文以競選費用補助金捐助，並無不當黨產條例第5條規定的不當取得之財產，相關經費也一切依法申報在案。

小英基金會說，不當黨產問題，攸關民主制度健全運行，更是民眾矚目的轉型正義議題，與其曲解法理，模糊焦點，不如正視問題，與政府共同努力，解決不當黨產問題，為更公平優質的政黨政治共同努力。

民進黨發言人顏若芳表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」相關的規定非常清楚，民進黨及相關組織沒有所謂的「不當取得財產」。對於黨產會表示將啟動調查，民進黨必會全力配合，相信事實絕對禁得起調查檢驗。