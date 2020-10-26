黨產會將查小英基金會是否附隨組織 民進黨：全力配合

國民黨立委吳怡玎今天在立法院內政委員會質詢時質疑，「小英基金會」去年度接受民進黨1100萬元捐贈，蔡英文總統在前年度也以個人名義捐200萬元，顯示其經費、人事受民進黨控制，符合附隨組織定義，要求黨產會在兩周內開始調查，發公文說明調查程序，黨產會副主委孫斌允諾主動調查。民進黨則回應，會全力配合，相信禁得起檢驗。

民進黨發言人顏若芳表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」相關的規定非常清楚，民進黨及相關組織沒有所謂的「不當取得財產」。對於黨產會表示將啟動調查，民進黨必會全力配合，相信事實絕對禁得起調查檢驗。

民進黨法律顧問、律師黃帝穎表示，尊重黨產會職權，也強調黨產條例明文規定，政黨不當取得財產「指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」，民進黨是民主政黨，不像國民黨戒嚴時代威權統治黨國不分，黨產多到全球譁然。國民黨自己無能處理不當黨產，就隨便指控其他政黨，明顯不符民主國家政黨應有的負責態度

顏若芳說，倒是要提醒國民黨的立委，不要「見笑轉生氣」、「做賊喊抓賊」，應勇於面對國民黨自己「不當取得黨產」的問題，勿再用魚目混珠的方式，來轉移問題的焦點，徹底地落實國民黨前主席馬英九、朱立倫及現任主席江啟臣宣示「黨產歸零」的承諾。