親上聯合社論留言 柯文哲：沒有人會將大巨蛋當政績

台北市長柯文哲日前於議會施政報告，首度表態大巨蛋明年完工，本報社論以「大巨蛋沉睡五年醒來，竟從弊案變政績」為題做出評論。柯文哲為此，親自在社論底下留言，柯文哲今天證實，是他親自寫的留言，柯表示，他沒有將大巨蛋當作政績，大巨蛋是善後。

對於媒體發現，柯文哲到聯合報社論底下留言，問柯是否親自留言？柯文哲一開始還反問？「你覺得呢？」還說「這是我講話的口氣....」對於證實親自留言後，柯文哲說，之所以留言，是基於媒體作為社會第四權，可以講很多話，對媒體可以公平對待，但若有講不錯，也有權利上去講。

至於市政繁忙下，為什麼會有時間留言？柯文哲說，他之所以留言，是要重申他沒有將大巨蛋當作是政績。

柯文哲說，大巨蛋他是善後，既然事情發生就要處理。柯表示，大巨蛋若不拆就要弄好，要弄好就要安全講得過去，法律也要合法、合理。至於過去打五大弊案，柯表示，五大弊案的過程都很怪，其實這幾年一樣要將這些整理好，但大巨蛋不會有人當做政績，他是來善後，大巨蛋的問題，不是他造成的。