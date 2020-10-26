民調落後侯鄭賴蔡朱 柯文哲：我的功能會一直增加

美麗島電子報最新民調，2024總統大選可能人選，新北市長侯友宜信任度最高，達71.9%，不過台北市長柯文哲信任度僅45.9％，敬陪末座。柯文哲今天表示，「這也沒有什麼」，不管民調怎麼樣，台北市客觀指標都遙遙領先，領先幅度逐漸拉大。但客觀是一回事，主觀又是另一回事，對他個人滿意度不好，但對市政沒有影響，他個人的滿意度不好，就要自己去處理。

媒體追問柯文哲，過去常說「產品都會有周期性」，媒體問「柯文哲這產品，會不會有一天像iPhone一樣大賣？」柯文哲說，「這我怎麼曉得？」

柯說，iPhone就是每次增加一點功能，一直賣一直賣，媒體追問柯文哲，柯文哲功能會不會增加？柯說，「這一定會啊！」

至於新北市長侯友宜的民調信任度高，名列第一，柯文哲說，考試一定都有第一名，也有最後一名，這有什麼奇怪。