尼國新大使李蜜娜上任 蔡英文盼友邦年輕一代來台學習

蔡英文總統今天上午接受尼加拉瓜共和國新任駐台特命全權大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並盼兩國繼續在國際上相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙贏發展。

蔡總統致詞時表示，上個月，她剛與李蜜娜一起出席了中美洲獨立紀念日的活動，今天很高興在總統府，接受李蜜娜大使呈遞到任國書。李蜜娜過去是台灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，看到李蜜娜的背景，除了感到很親切，對於渠成為大使，也與有榮焉，她要代表中華民國臺灣政府以及人民，表達最誠摯的祝賀。

蔡總統指出，推動台灣獎學金計畫，就是希望友邦的年輕一代，能夠來台灣學習、更認識台灣，不僅成為友邦的重要人才，也能做為雙邊交流的橋梁，讓彼此的關係越來越密切。她認為，李蜜娜是兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強的推手，讓各項合作計畫，更有豐碩的成果。

蔡總統表示，今年，雖然遇到疫情的挑戰，但兩國交流還是很密切，像是尼加拉瓜白蝦和海參，在台灣很受歡迎，今年1到8月的進口量，都比去年同期大幅的成長。上個月，兩國也一起舉辦了發表會，把台灣優質產品拓銷到尼加拉瓜的市場。

蔡總統接著說，這個月，兩國的國營郵政，也剛簽署了國際快捷郵件協議，在下個月生效之後，兩國之間，透過國營郵政寄送的郵件和包裹，費用和時間都會更省、更快，這對雙邊的商務和文化交流，有很大的幫助，包括李蜜娜大使及在臺灣的尼加拉瓜朋友，如果想收到家鄉味，也會更加方便。

蔡總統也說，她也要特別感謝尼加拉瓜，在今年的聯合國大會上，為台灣仗義執言，也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙贏發展。也請李蜜娜大使向奧蒂嘉總統（José Daniel Ortega Saavedra）和穆麗優副總統（Rosario Murillo），轉達來自台灣的感謝及問候。

李蜜娜致詞時表示，奧德嘉總統曾於蔡總統在2017年訪問尼加拉瓜時表示，蔡總統猶如姊妹，而台灣對於尼加拉瓜而言，不僅是合作夥伴，更是摯友。尼加拉瓜能夠擁有蔡總統及台灣人民的溫情及關懷，是莫大的福氣，台灣總是站在第一線，提供尼國家庭最堅定的支持，及最即時的協助。

李蜜娜指出，她要再次重申，尼加拉瓜全國和解暨團結政府，有意願繼續強化雙邊的經貿關係，及各項合作計畫跟文化交流。

李蜜娜強調，尼加拉瓜深信經濟發展、社會正義及和平導向的外交政策，是建構自由、平等、互助社會，特別是主權國家的基本要件。同樣地，尼加拉瓜也極為重視婦女參政，扮演改革先鋒的角色，因此，尼加拉瓜對於蔡總統卓越的領導，及致力將穩健的雙邊關係，推向歷史高峰的決心至為推崇及欽佩。

李蜜娜說，作為外交部獎學金前受獎生，她正是尼國跟台灣兩國長期以來關係友好所孕育出來的成果，也是兩國重視文化、教育及外交的具體展現，她備感光榮外，同樣地責任也雙倍重大。