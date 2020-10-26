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水情緊張赴石門水庫視察 蘇貞昌：政府沒留住水資源

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
蘇貞昌聽取石門水庫抗旱簡報，講評以後再仔細看現場。記者鄭國樑／攝影
蘇貞昌聽取石門水庫抗旱簡報，講評以後再仔細看現場。記者鄭國樑／攝影

行政院長蘇貞昌今天到石門水庫了解抗旱工作，提到人可以3天不吃飯，不能3天不喝水，水非常重要，但台灣人往往不覺得缺水，甚至常常被淹水所苦，還有水價便宜，不知道要節約用水。他不諱言政府也不努力做好水資源基礎建設和營運管理，整個做好，讓台灣不缺水，但台灣其實是處在缺水環境裡。

蘇貞昌指著水利署現場簡報圖表，說明和台灣同樣緯度有撒哈拉等3個大沙漠，台灣應該是缺水，但老天爺對台灣非常好，因為一直有颱風，而且台灣3000公尺以上的高山有268座，颱風一進來被山脈破壞，雨水留下來，「台灣的水是老天爺賞臉，但台灣卻沒有好好留住」，老天爺賜給我們的寶貝，絕大部分的水是流入海，當然也跟山高水急有關係，是我們沒有好好建設。

蘇貞昌說，他上次擔任行政院長2006年上任沒多久就到石門水庫視察，因為當時桃園因為石門水庫排砂問題鬧水慌，行政院撥140億元整治石門水庫集水區，才使今天供水問題沒有。

蘇貞昌還說先前擔任院長時，裁示翡翠水庫的水通管到板新水廠的工程，讓石門水庫的水專責供應大桃園來用，同時可以支援新竹，一直到他現在再當院長，回來再逼自來水公司，經濟部，板新二期工程今年終於完工，翡翠水庫可以送水到板二，中間相差13年，如果沒有板新二期，石門水庫就不是現在有9700百多萬噸，而是3000多萬噸，今天桃園就緊張了。

對自來水公司水管漏水問題問題，蘇貞昌到場要求水公司董事長把全台灣人民飲用水管更新、做更好減少漏水，他10幾年前就要求，如今來檢驗，不想聽失敗的原因，要聽為什麼會成功。

蘇貞昌強調他做事都是超前部署，非洲豬瘟、防疫也是，今天抗旱水如果沒有超前部署，石門水庫就不是這樣，所以日前他裁示14億經費投入抗旱水井、埤塘水源、水資源中心放流水、緊急海淡水廠。

蘇貞昌向在場公部門的人員喊話，到公門好修行，有眼光一點，有魄力一點、有效率一點，要把水留住。

石門水庫 蘇貞昌 抗旱 水資源

延伸閱讀

視察石門水庫 蘇貞昌：公部門做事要有效率

蘇貞昌：台灣和撒哈拉沙漠同緯度 處缺水環境

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