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傳中市藍營議員羅廷瑋部署立委？ 挖綠營牆角經營基層
國民黨東南區議員羅廷瑋最近成功挖綠營牆角，聘西區吉龍里前里長李國禎擔任助理，據政壇觀察羅廷瑋可能布局下屆中西東南區立委，李國禎在西區是資深里長，剛好補羅廷瑋對中西區不熟。羅廷瑋不置可否，僅表示，李國禎在深耕基層，對他的服務工作大有助益，他花了兩年時間才讓他點頭。
李國禎是資深里長，在民進黨立委黃國書還是市議員時，兩人共用服務處，李國禎也擔任黃國書服務處主任，因黃書國進入立法院後，選區空出一個議員名額，李國禎積極布局，但最後新系屬意現任議員黃守達，李國禎選擇退出民進黨，轉投身時代力量，獲時力提名，辭去里長參選議員。
李國禎20線年前加入民進黨，歷任前立委蔡明憲、李明憲及黃國書的助理及服務處主任，參選過3次吉龍里長，第一次200多票落敗，接下來兩次都勝過對手1000到2000多票，基層實力穩札穩打。
羅廷瑋表示，他當選議員後就不斷遊說李國禎到他的服務處，但從時力到國民黨轉變太大，李國禎一直婉拒，直到最近才點頭。
被問到找李國禎是否布局下屆立委，超前部署？羅廷瑋表示，李國禎很有基層組織經驗，他的服務工作人員都很年輕，有李國禎可發揮穩定團隊軍心的力量。
國民黨中西東南區立委本屆提名資深議員李中參選，對手是民進黨黃國書，對藍營來說，屬艱困區。
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