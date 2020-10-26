2024總統候選人有望？鄭文燦：專心市政心無旁騖

網路媒體最新的民調，2024總統候選人民眾的信任指數，以賴副清德和鄭文燦較高。鄭文燦今天接受媒體訪問時，強調他現在擔任的是市長，專心市政、打拚建設、心無旁騖，對他而言專注才能把成績做好。

鄭文燦說，其實他在過去的6年當中，已經讓桃園奠定了一個城市轉型的基礎，最後的任期還有兩年，希望能夠把重大的建設一個一個定案、一個一個開工，奠定將來桃園20年甚至30年發展的基礎。像今天動工的會展中心，他爭取行政院的支持，很快今天動工，兩年內要完成第一棟，兩年半全部完成，對於將來產業升級，包括桃園各式各樣的工商活動有很大的助益，他覺得桃園在「登大人（閩南語長成大人的意思）」，每一個工作都要把握期程把它做好。