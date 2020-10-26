許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪，談到韓國瑜近來的動向，許淑華說，韓國瑜正在準備種田，田地都犁好了，打算要種枸杞，因為韓國瑜覺得現在大家看手機的時間都太長了、眼睛都不好，所以要種枸杞給大家一起吃。

許淑華透露，本月15日她過生日，去韓國瑜家慶生，韓幫她準備晚餐還有禮物，人真的很好。她也說，只要有人需要，不管是黨內外有人需要韓國瑜，他都會義不容辭就會幫忙，但現階段的角色不適合去講太多話，所以她認為韓國瑜當農夫也很好，這樣韓國瑜夫人李佳芬很開心。

許淑華說，常常在媒體上看到許多「親韓人士」，都讓她覺得很奇怪，這些人到底是從哪裡來。她表示，韓國瑜仍然關心時事，關心台灣目前的便話，不管是選後還是現在，他仍會憂心黨內外事務；但韓認為，以自己現在的角色不適合講太多話，不希望引發大家有其他的聯想。

針對中天年底是否被撤照引發社會關注，許淑華說，中天是關乎台灣的言論自由，因此韓國瑜才發表意見，但現階段他認為自己沒有太多身分和立場去發表其他意見，不希望大家在他未來的個人規劃上做太多聯想，所以現在低調也很好。