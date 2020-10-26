快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪。圖／取自中廣新聞網Youtube
國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪。圖／取自中廣新聞網Youtube

國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪，談到韓國瑜近來的動向，許淑華說，韓國瑜正在準備種田，田地都犁好了，打算要種枸杞，因為韓國瑜覺得現在大家看手機的時間都太長了、眼睛都不好，所以要種枸杞給大家一起吃。

許淑華透露，本月15日她過生日，去韓國瑜家慶生，韓幫她準備晚餐還有禮物，人真的很好。她也說，只要有人需要，不管是黨內外有人需要韓國瑜，他都會義不容辭就會幫忙，但現階段的角色不適合去講太多話，所以她認為韓國瑜當農夫也很好，這樣韓國瑜夫人李佳芬很開心。

許淑華說，常常在媒體上看到許多「親韓人士」，都讓她覺得很奇怪，這些人到底是從哪裡來。她表示，韓國瑜仍然關心時事，關心台灣目前的便話，不管是選後還是現在，他仍會憂心黨內外事務；但韓認為，以自己現在的角色不適合講太多話，不希望引發大家有其他的聯想。

針對中天年底是否被撤照引發社會關注，許淑華說，中天是關乎台灣的言論自由，因此韓國瑜才發表意見，但現階段他認為自己沒有太多身分和立場去發表其他意見，不希望大家在他未來的個人規劃上做太多聯想，所以現在低調也很好。

韓國瑜 許淑華

延伸閱讀

江啟臣訪韓國瑜老家慶光復節 高喊「不能忘記歷史」

重陽節發文 韓國瑜分享當市長時陪長輩照片

跨年防疫無備案 許淑華批觀傳局：要積極不應噤若寒蟬

呼應韓國瑜 挺韓正妹：台灣不能只有造神聲音

相關新聞

藍委與民眾到NCC捍衛中天 怒嗆蘇貞昌下台

國家通訊傳播委員會（NCC）上午針對中天新聞台申請換照案舉行聽證會，由前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」在立法院外舉辦的「...

農委會前後任主委首度交鋒 陳保基：萊豬法規漏洞百出

立法院經濟委員會今天進行國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限的行政命令審查公聽會，政府開放萊劑豬肉進口，首度在立法院有三...

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪，談到韓國瑜近來的動向，許淑華說，韓國瑜正在準備種田，田地都犁好了，打算...

國民黨台南周四辦募款餐會 蔡育輝：一黨獨大全民受害

國民黨台南市黨部本周四晚上6點半，將在永康區台南商務會館舉辦募款餐會，台南市議員蔡育輝上午表示，一黨獨大，全民受害，呼籲...

農委會清查假農民反讓真農民遭殃！立委籲明訂規定

農委會依審計部要求，發文要求各縣市農會清查「假農民」，若不符農審辦法，就要限期補正資料否則退保，卻因為官民認知不同，引發...

葉毓蘭批林峯正沒參加救國團很不幸 否則人格會更完整

黨產會主委林峯正上午出席立法院內政委員會「不當黨產處理委員會110年度施政計畫及收支預算案」審查，連番被國民黨立委言語諷...

影／好朋友柯文哲民調慘墊底 侯友宜：柯市長非常努力

美麗島電子報最新民調出爐，對於2024總統大選可能人選，新北市長侯友宜信任度高達71.9%，傲視群雄，反觀「好朋友」台北...

影／2024與蘇貞昌再對決？ 侯友宜：尊重任何人看法

美麗島電子報對於2024總統可能人選的最新民調出爐，新北市長侯友宜71.9%居冠，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦分別以58...

影／民調打趴鄭文燦賴清德 侯友宜：不論風雨只專心市政

美麗島電子報最新民調出爐，對於2024總統大選可能人選，10月份民眾的信任指數分別是侯友宜71.9%、賴清德58.7%、...

2016年520後農地違章工廠僅拆一家 陳吉仲：年底斷水電

工廠管理輔導法去年修正，農地工廠大限延後20年，農委會主委陳吉仲今天表示，2016年520之後新增的工廠，地方政府查報已...

雷倩質疑黨產會不敢公開辯論 林峯正：歡迎她隨時來

黨產會明天將於松菸舉辦「不當黨產公民研討會」，展示調查結果，婦聯會主委雷倩批評黨產會所有指控都是謬誤，並質疑為何不公開邀...

雙北4大紛爭 逼侯、柯2024提前交鋒？

雙北攜手爭取獲得2025世界壯運會主辦權，台北市長柯文哲在臉書貼出他與新北市長侯友宜拍攝爭辦影片的幕後花絮。影片中，侯幫柯馬殺雞，柯要侯「不要再撩偶了…」交情顯得相當好。

熱門新聞

光復節馬祖南竿遭中國船艇圍島 海巡增派新北艦支援

不斷更新／中天換照聽證會 學者：中天自律失能 執照非永久持有

光復節馬祖南竿遭圍島 海巡：都是大陸大型運砂船

中天換照爭議 黃國昌：中天表現離譜 何談新聞自由？

支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍

2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。