國民黨台南周四辦募款餐會 蔡育輝：一黨獨大全民受害
國民黨台南市黨部本周四晚上6點半，將在永康區台南商務會館舉辦募款餐會，台南市議員蔡育輝上午表示，一黨獨大，全民受害，呼籲鄉親給國民黨一個機會。
蔡育輝上午在新營服務處舉行記者會，蔡表示，民進黨二度執政後成立黨產會，對最大「政敵」全面追殺，國民黨常面臨發不出薪水，黨部辦公室甚至淪為被拍賣的窘境。
蔡育輝指出，國民黨會淪落到今天被打趴地步，本身確實有很多值得檢討地方，自己常對黨感到失望，但民主政治需要政黨制衡，民進黨一黨獨大後為所欲為，不顧全民健康堅持進口萊豬即是一大例證，呼籲鄉親再給國民黨一次機會，29日市黨部舉辦募款餐會，協助國民黨來護台灣保民主拚未來。
他說，國民黨台南市黨29日周六四晚上6點30分在永康區台南商務會館舉辦募款餐會，每張餐券1萬元，呼籲鄉親能夠踴躍認購參加。
蔡育輝表示，錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能。民進黨募款能力超強，以台南市地方選舉來說，107年市議員選舉，國民黨議員獲3266.9萬元政治獻金，民進黨獲8134.4萬元，是國民黨的2.48倍；今年1月的立委選舉，國民黨立委候選人共獲4758萬元政治獻金，民進黨則獲1億2842.6萬元，是國民黨的2.69倍。民進黨每個民代都那麼有錢，加上民進黨成立黨產會斬斷國民黨金脈，讓黨部連薪水都發不出來，只得一再裁員，已到難以生存地步了。
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