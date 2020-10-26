國民黨台南周四辦募款餐會 蔡育輝：一黨獨大全民受害

雙北攜手爭取獲得2025世界壯運會主辦權，台北市長柯文哲在臉書貼出他與新北市長侯友宜拍攝爭辦影片的幕後花絮。影片中，侯幫柯馬殺雞，柯要侯「不要再撩偶了…」交情顯得相當好。

2020-10-26 07:10