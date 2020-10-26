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農委會清查假農民反讓真農民遭殃！立委籲明訂規定

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委鍾嘉檳等質疑，農委會清查假農民卻讓真農民遭殃，要求農委會立法明定農業認定辦法，別讓政府的不合理，造成農民的不合法。聯合報系資料照
民進黨立委鍾嘉檳等質疑，農委會清查假農民卻讓真農民遭殃，要求農委會立法明定農業認定辦法，別讓政府的不合理，造成農民的不合法。聯合報系資料照

農委會依審計部要求，發文要求各縣市農會清查「假農民」，若不符農審辦法，就要限期補正資料否則退保，卻因為官民認知不同，引發農民強烈不滿。民進黨立委鍾佳濱、賴惠員及郭國文今舉行記者會，要求農委會立法明定農業認定辦法，別讓政府的不合理，造成農民的不合法。

審計部2018年調查農委會「農保資格審查及老年農民福利津貼執行情形」，發現部分農保被保險人為工商業負責人、持有農地面積，不符合「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」規定，要求農委會自2019年起分階段清查農保被保險人適正性，且每半年要函復審計部。

屏東縣植保公會代表們表示，許多農藥行負責人都是實際從事耕種的農民，有些人加入農保的時間比1989年制定的「農民健康保險條例」(農保條例）還要早，農保年資已超過30年，農藥與農業生產息息相關，但農藥行負責人卻被認定為農業以外的職業，讓農民無所適從， 相當憂心若未能找到解套方式被退保，65歲後沒有任何社會保險的保障。

鍾佳濱表示，政府並未明確訂定「無農業以外之專任職業」的定義；隨著時空演變，農業已不若以往單純種植或養殖、純靠人力或獸力，政府推動農業產業六級化，並輔導農民進行初級農產加工品，是否屬於農業之一環？

他表示，政府和農民、農民和農民之間對農業的認知都不同，農委會過往未盡審查之責，今年才列舉審認原則，對簽切結書的農民而言，就好比簽了空白支票，等兌現時，政府才表明支票金額。

賴惠員表示，因農委會針對「農保被保險人同時具有工商負責人資格者」加強清查並強制退保，造成赴服務處陳情的農民人數暴增。目前全台農保投保人數約106萬人，但經農委會清查具重複資格的農民人數已超過3.9萬人，顯示多數民眾對於農審辦法規定不甚了解。部分農民反應當初申請農保時已具有商行負責人身分，但申請時並未被告知相關規定或拒絕加保，卻在歷經十幾年誠實納保後，被農委會以一紙公文要求退保，對農民不公平。

郭國文表示，在沒有相關配套機制下，單就一紙公文引發中南部許多務農朋友的恐慌擔心。他認為，農委會應該在稽查前，先對「工商登記負責人從事的營業項目、產業規模等模糊地帶」先做定義。而台灣農業為提升農業附加價值，同時具備有「工商登記負責人」身份的「從事農業工作者」愈來愈多，如此有沒有符合農保資格？ 他質疑，農委會認定的標準定義在哪？

農民 農委會

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