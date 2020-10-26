葉毓蘭批林峯正沒參加救國團很不幸 否則人格會更完整

黨產會主委林峯正上午出席立法院內政委員會「不當黨產處理委員會110年度施政計畫及收支預算案」審查，連番被國民黨立委言語諷刺。先是陳玉珍指林身為大律師，來擔任「這個不要臉委員會的主委」實在太委屈了，接著葉毓蘭又指林「非常不幸」沒參加過救國團，否則人格會更完整；民進黨立委王美惠則反嗆國民黨拿不該拿的錢才不要臉。

陳玉珍今天第一個質詢，一上來就對著林峯正說：「大律師，我覺得您太委屈了，這麼專業的大律師來擔任這個不要臉委員會的主委，實在是相當委屈」，林峯正並無回應。

接著葉毓蘭和林峯正辯論婦聯會、救總以及救國團的財產問題，她表示雖然不知道這些團體怎麼生出來的，但過去幾十年來自己曾參加過許多救國團的活動，相信林年輕時也參加過，林峯正則表示自己沒參加過，葉毓蘭便酸：「那你非常不幸沒有參加過，否則你的人格會更完整」，之後就結束質詢。

王美惠質詢時對於林玉珍、葉毓蘭批評林峯正「不要臉」、「不幸」的說法不以為然，她反嗆就是因為在黨產惠這個單位之前有個「更加不要臉的單位」，不要臉的去拿不該拿的錢，所以政府才成立黨產會要回這些錢，有什麼不要臉？這是很好的單位。

王美惠接著說，台灣小孩沒去救國團參加活動，她不認為有什麼不幸，因為每個人的背景不同，有些人不用去工作、不用幫家裡忙當然可以去參加活動，但她身為一個家庭困苦的人不一定要去參加救國團的活動，「我不認為不幸，我也過得很快樂！」。

王批評葉毓蘭指黨產會不要臉，讓她怎麼想都想不懂，「偷拿東西的人不覺得不要臉，罵要去討錢的人不要臉，怎麼想都想不通」。