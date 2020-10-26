快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉毓蘭批林峯正沒參加救國團很不幸 否則人格會更完整

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委葉毓蘭質詢黨產會主委林峯正。圖／取自國會頻道
國民黨立委葉毓蘭質詢黨產會主委林峯正。圖／取自國會頻道

黨產會主委林峯正上午出席立法院內政委員會「不當黨產處理委員會110年度施政計畫及收支預算案」審查，連番被國民黨立委言語諷刺。先是陳玉珍指林身為大律師，來擔任「這個不要臉委員會的主委」實在太委屈了，接著葉毓蘭又指林「非常不幸」沒參加過救國團，否則人格會更完整；民進黨立委王美惠則反嗆國民黨拿不該拿的錢才不要臉。

陳玉珍今天第一個質詢，一上來就對著林峯正說：「大律師，我覺得您太委屈了，這麼專業的大律師來擔任這個不要臉委員會的主委，實在是相當委屈」，林峯正並無回應。

接著葉毓蘭和林峯正辯論婦聯會、救總以及救國團的財產問題，她表示雖然不知道這些團體怎麼生出來的，但過去幾十年來自己曾參加過許多救國團的活動，相信林年輕時也參加過，林峯正則表示自己沒參加過，葉毓蘭便酸：「那你非常不幸沒有參加過，否則你的人格會更完整」，之後就結束質詢。

王美惠質詢時對於林玉珍、葉毓蘭批評林峯正「不要臉」、「不幸」的說法不以為然，她反嗆就是因為在黨產惠這個單位之前有個「更加不要臉的單位」，不要臉的去拿不該拿的錢，所以政府才成立黨產會要回這些錢，有什麼不要臉？這是很好的單位。

王美惠接著說，台灣小孩沒去救國團參加活動，她不認為有什麼不幸，因為每個人的背景不同，有些人不用去工作、不用幫家裡忙當然可以去參加活動，但她身為一個家庭困苦的人不一定要去參加救國團的活動，「我不認為不幸，我也過得很快樂！」。

王批評葉毓蘭指黨產會不要臉，讓她怎麼想都想不懂，「偷拿東西的人不覺得不要臉，罵要去討錢的人不要臉，怎麼想都想不通」。

黨產會 救國團 葉毓蘭 陳玉珍

延伸閱讀

葉毓蘭臉書寫身世故事 原來她本來不姓葉

影／葉毓蘭評川普染疫挨轟 連勝文：比較另類的方法

坦言發言蹭川普染疫熱度 葉毓蘭：盼政府務實防疫

葉毓蘭諷川普惹議 林俊憲：若習近平確診敢這樣囂張？

相關新聞

農委會前後任主委首度交鋒 陳保基：萊豬法規漏洞百出

立法院經濟委員會今天進行國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限的行政命令審查公聽會，政府開放萊劑豬肉進口，首度在立法院有三...

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

國民黨立委許淑華上午接受中廣主持人王淺秋電台專訪，談到韓國瑜近來的動向，許淑華說，韓國瑜正在準備種田，田地都犁好了，打算...

國民黨台南周四辦募款餐會 蔡育輝：一黨獨大全民受害

國民黨台南市黨部本周四晚上6點半，將在永康區台南商務會館舉辦募款餐會，台南市議員蔡育輝上午表示，一黨獨大，全民受害，呼籲...

農委會清查假農民反讓真農民遭殃！立委籲明訂規定

農委會依審計部要求，發文要求各縣市農會清查「假農民」，若不符農審辦法，就要限期補正資料否則退保，卻因為官民認知不同，引發...

葉毓蘭批林峯正沒參加救國團很不幸 否則人格會更完整

黨產會主委林峯正上午出席立法院內政委員會「不當黨產處理委員會110年度施政計畫及收支預算案」審查，連番被國民黨立委言語諷...

影／好朋友柯文哲民調慘墊底 侯友宜：柯市長非常努力

美麗島電子報最新民調出爐，對於2024總統大選可能人選，新北市長侯友宜信任度高達71.9%，傲視群雄，反觀「好朋友」台北...

影／2024與蘇貞昌再對決？ 侯友宜：尊重任何人看法

美麗島電子報對於2024總統可能人選的最新民調出爐，新北市長侯友宜71.9%居冠，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦分別以58...

影／民調打趴鄭文燦賴清德 侯友宜：不論風雨只專心市政

美麗島電子報最新民調出爐，對於2024總統大選可能人選，10月份民眾的信任指數分別是侯友宜71.9%、賴清德58.7%、...

2016年520後農地違章工廠僅拆一家 陳吉仲：年底斷水電

工廠管理輔導法去年修正，農地工廠大限延後20年，農委會主委陳吉仲今天表示，2016年520之後新增的工廠，地方政府查報已...

雷倩質疑黨產會不敢公開辯論 林峯正：歡迎她隨時來

黨產會明天將於松菸舉辦「不當黨產公民研討會」，展示調查結果，婦聯會主委雷倩批評黨產會所有指控都是謬誤，並質疑為何不公開邀...

雙北4大紛爭 逼侯、柯2024提前交鋒？

雙北攜手爭取獲得2025世界壯運會主辦權，台北市長柯文哲在臉書貼出他與新北市長侯友宜拍攝爭辦影片的幕後花絮。影片中，侯幫柯馬殺雞，柯要侯「不要再撩偶了…」交情顯得相當好。

【總編開箱】 政府會撒錢會作秀 就是不依法、不開會、不作為

日前立法院質詢，發現行政院依法應開的食品安全會報一年多未開。然而豈只是食品安全而已，包括非核家園推動專案小組、國家永續發展委員會都已一年多沒開會，遭環保署前副署長詹順貴質疑。行政院長蘇貞昌的解釋是，因疫情衝擊，政府以身作則保持社交距離，許多會都改用線上視訊，不要為開會而開會。

熱門新聞

光復節馬祖南竿遭中國船艇圍島 海巡增派新北艦支援

不斷更新／中天換照聽證會 學者：中天自律失能 執照非永久持有

光復節馬祖南竿遭圍島 海巡：都是大陸大型運砂船

中天換照爭議 黃國昌：中天表現離譜 何談新聞自由？

支持國造輕兵器 國軍第二波擴大採購國造T75K3手槍

2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。