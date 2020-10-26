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立榮飛東沙軍包機8點35分起飛 估11點多返台

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導
海巡署軍包機由立榮航空公司承包。記者邱奕能／攝影
海巡署軍包機由立榮航空公司承包。記者邱奕能／攝影

海巡署東沙島的軍包機本月15日、22日因故取消飛航，原表訂今天上午8點20分出發的軍包機，在延遲約15分鐘後才起飛，預估軍包機在東沙當地停留30分鐘左右，11點多返回高雄小港機場。

立榮航空軍包機機上最多可載70名海巡官兵，到東沙航程約70分鐘，今天上午8點35分起飛後，可望在9點45分左右時抵達，11點多返台。

海巡署東南沙分署秘書室主任賴育杰表示，22日的軍包機，受到颱風外圍環流影響，立榮航空在前一天就提早通知定期航班取消，在航空公司評估天候狀況、班機調度，今天進行補飛。

賴育杰說，航班問題已向官兵說明，並調整官兵們的假期，絕不影響權益。東沙方的勤務及訓練，都保持正常運作，海巡署將持續強化官兵的心理輔導及家屬聯繫。

媒體詢問這次航班有無向香港方接洽？賴育杰說，這一趟航程目前保持正常，其餘事務非海巡署事涉範圍，得詢問其他有關單位。

本月15日，軍包機才因香港方通知在2萬6000呎以下有危險活動，無法進入香港飛航情報區，立榮航空機師決定返航。在22日運補時，又因為受到天候影響而取消，訂於今天補飛。

海巡署的軍包機今天上午8點35分時起飛。記者邱奕能／攝影
海巡署的軍包機今天上午8點35分時起飛。記者邱奕能／攝影
海巡署的軍包機今天上午8點35分時起飛。記者邱奕能／攝影
海巡署的軍包機今天上午8點35分時起飛。記者邱奕能／攝影
海巡署軍包機由立榮航空公司承包。記者邱奕能／攝影
海巡署軍包機由立榮航空公司承包。記者邱奕能／攝影
圖為海巡署東南沙分署秘書室主任賴育杰。記者邱奕能／攝影
圖為海巡署東南沙分署秘書室主任賴育杰。記者邱奕能／攝影

海巡署 東沙島 香港 立榮航空

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