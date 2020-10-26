2016年520後農地違章工廠僅拆一家 陳吉仲：年底斷水電

工廠管理輔導法去年修正，農地工廠大限延後20年，農委會主委陳吉仲今天表示，2016年520之後新增的工廠，地方政府查報已經有300多家，已拆除僅一家，年底地方政府若沒有拆除，經濟部就會斷水電。

立法院經濟委員會今天進行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會。

陳吉仲今天說，農委會會依照工廠輔導管理法配合經濟部執行2016年520之後所有新增工廠的查察，，地方政府已經查報超過300多家，其中勒令停工超過49家，斷水斷電已經超過14家，其中一家已經拆除。

他表示，農委會與經濟部合作，到年底有更多違章農地工廠將拆除，2016年520之後，所有新增的工廠若地方政府若沒有去拆除，中央目的主管機關就會斷水斷電，行政院蘇院長要求台水台電，在2016年520之後所有沒有取得執照的建築物，不可取得水與電。

但根據環團比對製造業稅籍資訊，2016年5月20日至2019年底新增的未登記工廠至少有2萬家，到今年(2020年)6月30日為止，全台違章工廠實際執行查處的數量僅有157間，其中執行斷電有11間、斷水斷電1間，拆除者1間。