江啟臣訪韓國瑜老家慶光復節 高喊「不能忘記歷史」

今天是光復節，國民黨主席江啟臣一天連趕數個行程，今傍晚來到新北市中和區壽德新村，也是高雄市前市長韓國瑜的老家，參加「復興啟程聯歡會」。江啟臣致詞時表示，當光復節慢慢被淡忘時，國民黨必須站出來提醒大家，「有些人刻意遺忘，但我們不能忘記歷史事實」。

江啟臣指出，75年前的今天，正式宣示台灣回歸中華民國，重啟中華民國跟台灣的連結，台灣光復的意義很多重，不但擺脫次等國民命運，得以經濟自主發展、邁向自由民主，更重新連結中華文化。