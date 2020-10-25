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江啟臣訪韓國瑜老家慶光復節 高喊「不能忘記歷史」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國民黨主席江啟臣今傍晚至新北市中和區壽德新村參加「復興啟程聯歡會」。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣今傍晚至新北市中和區壽德新村參加「復興啟程聯歡會」。記者吳亮賢／攝影

今天是光復節國民黨主席江啟臣一天連趕數個行程，今傍晚來到新北市中和區壽德新村，也是高雄市前市長韓國瑜的老家，參加「復興啟程聯歡會」。江啟臣致詞時表示，當光復節慢慢被淡忘時，國民黨必須站出來提醒大家，「有些人刻意遺忘，但我們不能忘記歷史事實」。

江啟臣指出，75年前的今天，正式宣示台灣回歸中華民國，重啟中華民國跟台灣的連結，台灣光復的意義很多重，不但擺脫次等國民命運，得以經濟自主發展、邁向自由民主，更重新連結中華文化。

江啟臣表示，當這個重要的日子慢慢被淡忘，甚至被刻意遺忘，國民黨必須站出來提醒大家，「這一天太重要了，有些人卻刻意扭曲，國民黨必須站出來告訴大家事實是什麼，我們不能忘記歷史事實」。

國民黨主席江啟臣今傍晚至新北市中和區壽德新村參加「復興啟程聯歡會」。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣今傍晚至新北市中和區壽德新村參加「復興啟程聯歡會」。記者吳亮賢／攝影

江啟臣 國民黨 光復節

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