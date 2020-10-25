參訪胡璉將軍故居 朱立倫：民進黨才是真正唱和中共

今天是光復節，國民黨前主席朱立倫來到新北市新店區胡璉將軍故居參訪，紀念胡璉113歲誕辰及古寧頭戰役71週年，對於國民黨慶祝光復節，反被質疑是唱和中共「一中原則」，朱立倫批評，「民進黨才是真正唱和中共，忘了中華民國才是光復台灣。」

朱立倫今下午至胡璉將軍故居，出席胡璉將軍113歲誕辰紀念講座，國民黨立委陳玉珍、市議員陳儀君也到場。朱立倫致詞時指出，光復節是捍衛中華民國的重要日子，要永遠紀念，藉由胡璉將軍故居，讓後人也能看到將軍對國家的貢獻；陳玉珍則表示，有金門、馬祖守住台海，才有現在的台灣及澎湖，中華民國也才能自由，「胡璉更是金門的恩主公，不僅守護國土還創建金門酒廠，成為當地重要財源」。

朱立倫受訪時也再次批評民進黨才是真正唱和中共，忘了中華民國才是光復台灣，「民進黨不願意紀念台灣光復節，不願意紀念古寧頭戰役，把光復台灣最重要事件、戰役都忽略了」，希望不管朝野、藍綠，都能夠記住這重要的紀念日。