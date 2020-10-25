青年捍衛台灣利益 朱立倫：肯定先賢貢獻

「年輕人不要被帶風向，都去押寶美國，著眼在國家與百姓利益才是正辦！」前國民黨主席朱立倫25日出席青年發展趨勢論壇指出，國民黨執政時蔣經國總統建設台灣，胡璉將軍守護古寧頭，台灣才有今天的安定繁榮；對美中貿易戰，朱強調美國只為自身利益，台灣人也要以台灣利益為優先考量。

肯定為台灣打拚先賢

「美中抗衡，台灣變成關鍵性的籌碼或棋子，是很危險的角色。」朱立倫指出，美中競爭很重要的就是經濟貿易戰，美中企業談關稅條件要多少，「這是戰爭還是談判？當然是談判！最重要的就是錢。」30年前最有名的叫美日貿易大戰，因為當時日本的經濟太強了，快要超過美國，打了11年，最後日本終於被打垮了。

談到美國總統大選，朱立倫說，川普或拜登當選都會繼續打貿易戰，台灣是貿易大國當然希望生意能愈做愈好，但美中貿易戰受傷最深的是台灣，如何因應有很多策略，美國52個總統都只以美國利益為優先，台灣當然不能去押單邊。

「兩邊人當選都可能有利有弊，最高的利益就是台灣的利益。」朱立倫強調，光復節是讓台灣脫離殖民統治，是台灣值得驕傲的日子，「剛剛我去新店安坑的胡璉將軍紀念館落成，他是金門的守護神。」他強調，「胡璉將軍總是可以打贏共產黨、打贏共軍的吧？」

與青年對話要接地氣

「只要願意為國家社會奮鬥的人，我們都很鼓勵他參選！」被問到對台北市長人選看法，國民黨智庫副董事長連勝文表示，黨有黨的制度，必須要尊重，必須要記取以前選舉中的問題，牢記教訓，會鼓勵大家一起公平競爭。蔣萬安是國民黨非常優秀的人才，只要國民黨能跟年輕人站在一起，台北市、桃園等地都有機會贏。

國民黨婦女部副主任林杏兒則認為，當前年輕人不認同、甚至傾向討厭國民黨，對未來青年參選會是一大障礙，希望黨政高層能接地氣，多重視耕耘年輕族群的支持。新北市議員江怡臻則說，最近萊豬議題有打動年輕人，原本超市買肉只看牛肉產地的新手爸媽，現在會比較在意豬肉的食安問題，她建議，「可從民生角度多與青年溝通。」

前國民黨主席朱立倫指出，年輕人不要被帶風向都去押寶美國，著眼在中華民國的全體國民利益才是正辦。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

前國民黨主席朱立倫指出，國民黨執政時蔣經國總統建設台灣，胡璉將軍守護古寧頭，台灣才有今天的安定繁榮。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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