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參戰2022桃園市長？ 前立委鄭寶清語帶保留

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
前立委鄭寶清表示，今天出席活動與現場民眾互動只是在尋求民意，並沒有正式宣布參選。圖／聯合報系資料照片
前立委鄭寶清表示，今天出席活動與現場民眾互動只是在尋求民意，並沒有正式宣布參選。圖／聯合報系資料照片

桃園市議員余信憲今天參加活動行程後，在臉書發文指出「鄭寶清今天出席工會育樂活動，正式宣布要參選2022桃園市市長選舉！」，對此前立委鄭寶清澄清，「不是正式宣布，只是爭取民眾支持」。

鄭寶清表示，他在當立委時為桃園爭取許多經費，不僅會做事、會管理，能桃園的一切建設都相當瞭解，後來接任基隆崇右技術學院副校長，也將學校帶領得很好。

鄭寶清說，今天參加活動時只是在尋求民眾的支持，不是正式宣布參選，不過他強調，只要民眾希望他出來為民服務，他也會順應民意，更直呼今天活動現場的民眾，給予非常熱烈的回應。

談及如何看鄭寶清想參選桃園市長？鄭文燦回應，民進黨是一個開放的政黨，也是個民主的政黨，市長提名須經由黨內機制決定，且現在還有2年的時間，各方有意願的他都歡迎表態爭取市民的認同。

鄭文燦也坦言，「據他的了解，陸陸續續還會有一些人表態」，至於被問及有無屬意人選？鄭文燦趕緊直呼沒有，「我沒有口袋名單」。

鄭寶清 鄭文燦

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