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國民黨年輕支持度提升 朱立倫：民進黨太囂張了
國民黨主席江啟臣日前提到，國民黨年輕人的支持度已經從他3月上任時的10%提升到逾40%，是因為國民黨有做很多調整。國民黨前主席朱立倫今日下午至土城出席「青年發展趨勢論壇演講」時表示，一方面是國民黨正在改變，一方面是民進黨的所作所為讓民眾非常反感，我們會持續努力、進步，培養更多優秀的年輕人。
朱立倫表示，國民黨現在最重要的是走回主流價值，要獲得年輕人的認同與支持，我們需要更多年輕朋友的加入，培養更多優秀的年輕人。
朱立倫說，現在的民進黨太強了，太囂張了，請大家一起支持國民黨，讓國民黨從谷底翻身，讓台灣更有民主的風範，讓兩黨彼此競爭、制衡。
另外國民黨智庫副董事長連勝文也出席同一場活動，兩陳同框時被媒體問到，兩人都有可能競選黨主席，今天來同一場活動是否有較勁意味?朱立倫笑著說，他與連勝文是好朋友，絕對不會發生這種事；連勝文則說自己現在有黨職在身，不方便評論此事。
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