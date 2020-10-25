【重磅快評】小英迎萊豬不設防 猶如斷軌缺料卻呆坐

總統蔡英文上月出席世界台灣商會聯合總會年會與台北市長柯文哲同框，合照後，柯原本要與蔡握手，但蔡拱手致意，讓柯有些小尷尬；今天蔡柯又在客家義民嘉年華活動同台，外界注意到兩人互動超冷，不過，柯全程用客語演講，似有主場優勢；其實，柯文哲今天的底氣並非來自惡補的客語，而是他抓到了萊豬的話語權，讓蔡笑不出來。

蔡英文和柯文哲的互動一直被做文章，政治人物的話術儘管可以說得漂亮，但動作、表情可是騙不了人，最經典莫過於2018年蔡英文在九合一選舉大敗後，啟動六都之旅，蔡柯會之前甚至傳出「綠白合作」可能性，只是蔡柯在北門見面後，空氣似乎瞬間凝結，兩人不舒服的表情都寫在臉上，綠白合作也未再被討論。

柯文哲最近惹蔡英文不高興的則屬萊豬了，他不斷和蔡英文唱反調，「窮人說」的論調至今仍讓人印象深刻，在客家義民嘉年華活動之前，他在議會回應議員質詢時更指美豬標示萊克多巴胺是可行的，提醒民進黨不要低估此事對社會的影響，「等到知識分子開始舉手說你到底在幹嘛，我想會對他很傷，」；柯還質疑是只有美豬可以含瘦肉精？還是所有外國豬都可以含瘦肉精？他勸民進黨好好想一想。

民進黨立委、中常委在中常會不敢講萊豬，但柯文哲不僅公開講，而且話還講得很重、很犀利 ，一再刺到民進黨的痛處，蔡英文看到柯文哲當然笑不出來，勉強同框，互動冰點也是可以預期，只是未料及柯文哲的客家話學得認真，居然可以全程以客語演講，讓客家妹蔡英文自歎弗如。

然而，柯文哲雖讓蔡英文不悅，但讓蔡英文真正傷腦筋卻是國民黨的反美豬公投連署，國民黨不擅論述，但兩年前卻以反核食、反空汙、以核養綠等公投海扁民進黨，2022選舉中，萊豬議題是重中之重，國民黨如法炮製，加上嘉義市、雲林、彰化、台中、新北，甚至台北都喊出瘦肉精零檢出應援，難怪最近有民進黨立委已發覺情勢不妙，而向黨部求援要求迅速回應反擊。

民進黨政府為了聯美抗中，幾不設防迎進美豬美牛，說要為民眾的食安把關，卻只願標示產地而不肯標示萊克多巴胺，猶如台鐵明知斷軌又缺料，卻呆坐不拿出解決方案，只會高調倡議鐵路美學，教人民如何能不震怒？