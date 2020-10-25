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國民黨慶光復節 江啟臣：歷史事實不該淡忘任意切割

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣表示，台灣光復節這一天，對很多人有不同意義，特別是經過那段歷史的台灣人民，至少有幾個重要意義。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
國民黨主席江啟臣表示，台灣光復節這一天，對很多人有不同意義，特別是經過那段歷史的台灣人民，至少有幾個重要意義。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影

國民黨主席江啟臣下午出席台灣光復75周年紀念音樂會。江啟臣致詞表示，在政府淡忘台灣光復的此時，對岸又刻意放大舉辦台灣光復節，國民黨選擇站出來，即便是在野黨，也要呼籲大家不能忘了台灣光復節這一天，「歷史事實不該遺忘，也不應刻意淡忘，更不應任意切割」，只有讓事實還原、呈現歷史，對台灣社會才是最重要的。

江啟臣表示，台灣光復節這一天，對很多人有不同意義，特別是經過那段歷史的台灣人民，至少有幾個重要意義。在法律上，擺脫了次等國民待遇；在經濟上，不必再做為殖民地，不必提供人家經濟支援，可以開始發展自主的經濟產業；政治上，開始起步邁向自由民主，從中央到地方落實公民選舉；文化上也重新連結了台灣與中華文化。上述這些重大意義都不能遺忘。

江啟臣說，今天選擇以音樂會方式，讓大家能有機會聽聽光復後熟悉的歌曲，想起過去汗水、血淚交幟的歡樂時光，希望藉由音樂會喚起大家的記憶，也期待中華民國在台灣在大家同心協力下繼續向前邁進，讓國家繁榮壯大，台海和平、台灣安全。

江啟臣 光復節 音樂會

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