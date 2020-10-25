國民黨主席光復節大合唱「媽媽請你也保重」 引爆高潮

今天是台灣光復節紀念日，國民黨舉辦「ROCKMT台灣光復75周年」音業會，由國民黨四位前主席吳伯雄、馬英九、吳敦義、朱立倫以及現任主席江啟臣、秘書長李乾龍共同合唱「媽媽請你也保重」、「客家本色」炒熱現場氣氛，唱完兩首歌後，現場觀眾大喊安可、再來一首，6人又接續唱「愛拚才會贏」。

今天的音樂會除了主席合唱展現大團結外，也請來歌手向蕙玲演唱幸福的滋味、可憐戀花再會吧、月亮的眼淚；向娃演唱往事只能回味、甜蜜蜜、台灣組曲（望春風四季紅牛犁歌心酸酸+丢丟咚夜愁）；紀露霞演唱青春嶺、白牡丹、望你早歸、孤戀花；劉福助演唱嘻哈始祖、燒肉粽、綠島小夜曲、安童哥以及曾智偉演唱堅持。