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國民黨主席光復節大合唱「媽媽請你也保重」 引爆高潮

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨現任黨主席江啟臣（右四）與歷任主席馬英九（左四）、吳敦義（右二）、朱立倫（左三）、吳伯雄（右三）等人，出席臺灣光復75週年紀念音樂會。記者林澔一／攝影
國民黨現任黨主席江啟臣（右四）與歷任主席馬英九（左四）、吳敦義（右二）、朱立倫（左三）、吳伯雄（右三）等人，出席臺灣光復75週年紀念音樂會。記者林澔一／攝影

今天是台灣光復節紀念日，國民黨舉辦「ROCKMT台灣光復75周年」音業會，由國民黨四位前主席吳伯雄馬英九吳敦義朱立倫以及現任主席江啟臣、秘書長李乾龍共同合唱「媽媽請你也保重」、「客家本色」炒熱現場氣氛，唱完兩首歌後，現場觀眾大喊安可、再來一首，6人又接續唱「愛拚才會贏」。

今天的音樂會除了主席合唱展現大團結外，也請來歌手向蕙玲演唱幸福的滋味、可憐戀花再會吧、月亮的眼淚；向娃演唱往事只能回味、甜蜜蜜、台灣組曲（望春風四季紅牛犁歌心酸酸+丢丟咚夜愁）；紀露霞演唱青春嶺、白牡丹、望你早歸、孤戀花；劉福助演唱嘻哈始祖、燒肉粽、綠島小夜曲、安童哥以及曾智偉演唱堅持。

國民黨 吳敦義 吳伯雄 朱立倫 江啟臣 馬英九

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