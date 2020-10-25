同志遊行31日登場 蔡英文邀民眾加入民進黨大隊

蔡英文總統在臉書預告民進黨將參加今年同志遊行，並歡迎民眾加入民進黨大隊。她表示，2019年，在許多人的努力下，台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家。今年10月31日，台灣同志遊行將滿18歲，「不論你是挺平權的朋友，還是首次參加的首遊族，邀請你一起加入民進黨的隊伍走遊行。」

蔡總統說，民進黨準備了本次遊行的紀念小物，10月27日會在民進黨的LINE＠開放報名。報名成功，遊行當天到現場參加，將可獲得「限量版」的彩虹口罩。「想參與的朋友，請立即加入民主進步黨的官方LINE@：https://reurl.cc/d5pNpg」。

民進黨也推出同志遊行宣傳影片，串聯25位黨公職相挺同志。民進黨說，繼日前民進黨青年部推出首遊族影片，號召第一次參加同志遊行的年輕人和民進黨一起遊行後。民進黨網路社群中心於今推出「民主挺同志 18 make your own choice」宣傳影片，影片中串聯了25位民進黨黨公職，開箱自己的彩虹小物、相挺平權，並在最後邀請支持者於10月31日台灣同志遊行當天加入民進黨的遊行隊伍，一起挺同志。

民進黨發言人顏若芳表示，影片中8位立委包含：蘇巧慧、范雲、洪申翰、林楚茵、賴品妤、吳思瑤、何志偉、高嘉瑜，都拿出各自收藏的彩虹小物，並獻上祝福。此外，影片中還有17位民進黨籍的台北市議員，包含：王閔生、吳沛憶、王世堅、許淑華、張茂楠、洪健益、周威佑、劉耀仁、李建昌、阮昭雄、梁文傑、林世宗、許家蓓、簡舒培、陳慈慧、陳怡君以及鍾佩玲，帶著自己收藏的彩虹小物入鏡，展現台北市民進黨議員團結相挺同志遊行的心意。

顏若芳也表示，民進黨不會缺席這次的遊行，將由中央黨部率隊參與本屆台灣同志遊行，並以「18 Make Your Own Choice」作為本次標語，鼓勵年輕人擁有自主的「選擇」，也期許社會能更多元、包容看待不同的性別氣質、性傾向。更重要的是，這也代表民進黨支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」。未來民進黨會更努力，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。