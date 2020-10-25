是否收到國民黨光復節活動邀請 侯友宜：我要回去看看
國民黨今日下將在新北市中和舉辦「新北市復興啟程聯歡會」，外界好奇新北市長侯友宜是否會到場；侯友宜今日上午受訪時表示，因為下午有許多行程，很早就排定了，所以會以目前規劃的行程為主，但光復節是國家最重要的節日之一，會祝福中華民國的光復節，希望大家一起來慶祝。
記者追問，是否有收到國民黨邀請；侯友宜回應，他不太清楚，要回去了解一下才知道，不過這項活動在報章雜誌上都有看到，他會用愉悅的心情對光復節給予祝福，希望中華民國能團結在一起。
記者再問，馬英九今日在臉書酸要民進黨多讀一點近代史，不要將光復節和中共統一混在一起；侯友宜回應，最重要的是愛我們的國家，要捍衛我們中華民國，保衛台灣人民，勇敢往前走，一起慶祝台灣的光復節。
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