行政院多項會議遭擱置？蘇貞昌：都有在開線上會議

環保署前署長詹順貴痛批行政院擱置食安會報及非核家園等會議長達一年多，導致諸多案件停擺；行政院長蘇貞昌今日受訪時指出，疫情衝擊，政府以身作則保持社交距離，許多會議都改用線上視訊，有的主管部會來請教外部委員，持續都有在各種方式在運作。

蘇貞昌指出，因疫情關係，許多會議內部的主管和部門都改用線上視訊的方式來開，用了各種不同的方式來防疫，這次中央與地方合作、人民與政府合作，找來許多專家與各方面委員給政府出意見，大家一起努力，不一定要聚在一起開會，不會為開會而開會，而是要為人民守住疫情。

蘇貞昌話鋒一轉說道，台灣不只疫情防護做得好，振興、紓困也都做到了最好，像我們農遊券發了500萬張，近九成民眾有領取，光三峽農會就收了1萬7000張，賺了超過860萬。

媒體又問，連江縣改馬祖縣在行政上可行嗎？蘇貞昌回應，每個地方都有相關行政規劃與感情，且這還涉及相關法律，不是那麼簡單，說改就改，但政府最尊重民意、重視民意。