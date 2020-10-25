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美中台關鍵攻略研討會 學者：當棋手要懂避險別被摸底

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影

軍公教勞守護聯盟今天在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。與會者認為目前的台海情勢，全面佔領不會發生，小打小鬧騷擾則不會斷。台灣位處美國亞太戰略最前沿，是棋手？棋子？觀棋者？中山大學政治所教授廖達琪表示，希望可以如蔡總統所說的做棋手，但做棋手就是要懂得如何避險，被摸清底就沒得玩了。

廖達琪表示，蔡英文總統在這次國慶文告中可以看出來，已試圖要平和兩岸關係，不叫武漢肺炎、而稱新冠肺炎，這是一個重要指標，也對中國大陸釋出一些善意。如果是川普當選，不見得牢牢握住台灣，因為這個階段的利用價值過去了，將來仍要視與中國大陸的關係；長期來講，川普不會像現在這麼明顯支持台灣，因為要與中國大陸換取其他利益，會有其他談判。以蔡英文政府的狀況來講，未來不管是誰當選，美國與中國競爭是存在的事實，台灣在兩大之間去押哪一方的寶？這是台灣的策略選擇，「小國當然是多邊押寶，從避險策略看，只放一邊對自己的風險是比較高的。」

廖達琪說，台灣本來是棋子，如果想下棋，那麼雞蛋就要放的分散些，在不同時空做不同選擇。我們希望自己是棋手，但目前看起來是川普的棋子，那蔡英文政府做了一些平衡，大陸接不接受是另外一回事。我們不可能只觀棋，只觀棋那就被捲死了。要避免做棋子，觀棋是一定要的，資訊要了解，另一方面要當棋手的話，就一定要宏觀的看對方的資訊，希望可以像蔡總統所說的做棋手。「但做棋手就是要懂得如何避險，遊走、滑動之間是非常高明的技術，要忽左忽右，只靠一邊被摸清底，那就沒得玩了。」

專欄作家于北辰以近年好萊塢電影趨勢看美中的競合關係，從2012年的「世界末日」、2016年「ID4星際終結者」、2018年的「環太平洋2」，中國、華裔演員的份量加重，中美聯手對抗；之後取而代之的是美國英雄主義興起，電影是對世界的暗示，宣揚美國第一。蔡英文政府全力配合美國「復仇者聯盟」在運作，向美靠攏，獲得即時性的舒服，與中共敵對、贏得勝選，副作用則是兩岸關係緊張。

于北辰表示，許多年輕人若聽到「親中友美」，立即出現「親共、舔共」負評，現今資訊整合快速，宣傳模式也應有轉折，他認為現在應該說是友美友中的「雙友」政策，且與中國的「友」關係，不是朋友的友、而是兄友弟恭的友。

中共戰機頻闖海峽中線，造成緊張情勢。華夏創意文化交流協會理事長許綿延表示，中華民國與中國只要一涉及主權問題，就談不下去，應該以民生經濟問題優先。至於美國會不會為台灣參戰？答案一直是模糊的。所謂的「海峽中線」，其實並不是中與與台灣協議的表現，並非台與中共的默契，而是43年台美共同防禦協防計畫訂出的線，中共不承認也是事實。中華戰略學會研究員張競則認為，共機擾台也可能是政府操弄媒體的顯現。

台灣位處美國亞太戰略最前沿，是棋手？棋子？觀棋者？中山大學政治所教授廖達琪表示，做棋手就是要懂得如何避險，被摸清底就沒得玩了。記者徐如宜／攝影
台灣位處美國亞太戰略最前沿，是棋手？棋子？觀棋者？中山大學政治所教授廖達琪表示，做棋手就是要懂得如何避險，被摸清底就沒得玩了。記者徐如宜／攝影
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影
軍公教勞守護聯盟在高雄舉行「戰爭狂想－明日過後 2020美中台關鍵攻略研討會」，探討美國大選、美中關係牽動台灣三邊現有局勢及兩岸衝突風險。記者徐如宜／攝影

蔡英文 中共

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