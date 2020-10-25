蔡英文柯文哲同台客家義民主祭大典 全程1小時互動超冷

一年一度的台北客家義民嘉年華活動，今天上午8點登場，總統蔡英文、台北市長柯文哲等人，上午11點於國父紀念館同台擔任主祭大典主祭官，由於萊豬等議題，柯文哲日前頻槓中央，外界關注蔡柯兩人互動，儘管蔡英文到場時，蔡柯兩人拱手、禮貌性打招呼，但全程一個多小時主祭大典，兩人互動冷淡。

倒是柯文哲致詞時全程採客語致詞，也被國民黨大老吳伯雄稱讚柯文哲，客家話講得比去年進步很多，吳還說，過幾年要向柯文哲學習。

蔡英文致詞表示，義民爺與忠勇公彰顯的精神就是「團結一致、保家衛國」精神，這次台灣防疫有成，也向世界伸出援手，並很快推出振興政策，接下來政府還有很多政策要推動，包括客莊產業發展、找回客家榮光等。

蔡英文提到，去年政府推動的浪漫台三線藝術季，獲得了世界四大國際設計獎之一，代表客莊文化復興有成，展現客家文化的當代性及國際性。

蔡英文說，政府接下來還要持續推動客語認證，不僅2018年修正「客家基本法」，積極推動客語為通行語言，鼓勵公務員投入客語認證；去年也推動「國家語言發展法」，讓客語成為國家語言。蔡英文說，政府推動客語絕對不是口號，更是客家子弟最重要的前瞻，也是客委會最重要的使命，這也是她對鍾老(鍾肇政)的承諾，讓客家話語客家文化代代相傳。

柯文哲今天則是全程以客語致詞，柯表示，今年是他第7次參加義民祭典，今年的義民祭典，因為遇到肺炎疫情緣故，迎神遶境、挑擔奉飯、主祭大典感覺特別有意義。今年以「四海大平安」作為活動主題，分別代表五種客家語言腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」，除了傳承及推廣客家語外，更象徵著對疫情的祈福，祝福海內外都平安的意義。

柯文哲說，義民爺一直以來是客家鄉親的精神信仰，是一股安定社會的重要力量。尤其今年面對全球嚴重疫情，他也一同祈請義民爺，保佑身在這片土地上的人民，大家都能平安、健康，也祈求疫情早日平穩，讓我們回到正常生活。