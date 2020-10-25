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習要迎頭痛擊分裂勢力 蘇貞昌：我們保衛家園決心堅定

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蘇貞昌表示，我們不隨便與人衝突，但我們守護家園決心相當堅定。記者張睿廷／攝影
蘇貞昌表示，我們不隨便與人衝突，但我們守護家園決心相當堅定。記者張睿廷／攝影

大陸國家主席習近平日前在抗美援朝紀念大會上提到，中國永不稱霸，但對任何的勢力侵犯及分裂祖國領土的人將迎頭痛擊，港媒認為此番言論是說給台灣聽的；行政院長蘇貞昌今日在三峽受訪時回應，要中國說到做到，不要稱霸，製造區域和平的困擾，另外我們不會與人發生衝突，但我們要在這塊土地上堅守自由、民主，我們保衛家園的決心非常堅定。

蘇貞昌說，蔡英文總統在國慶致詞的時候也有引用習近平類似的言論，還說要希望習近平說到做到，不要稱霸、不要製造區域和平的混亂。

蘇貞昌表示，當年國民黨一黨獨大威權統治時，老是用戰爭恐嚇台灣人民，當時政府說，如果解除戒嚴，台灣會亂，如果民進黨執政，就會發生戰爭、台灣土地就會亂，國民黨一直這樣恐嚇台灣人民，但台灣人民多年來都在這塊土地上堅守著自由、民主，做這塊土地的主人，我們不會與人發生衝突，不過我們會非常堅定，保衛家園。

台灣人 習近平 蘇貞昌

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