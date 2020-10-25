蘇貞昌、侯友宜久違同框 交頭接耳暢聊十多分鐘

行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今日碰巧皆至三峽國小參加「榮耀三峽 農會雙甲子慶典」，蘇、侯兩位大頭久違同框，引發關注，當主辦單位安排開場活動表演時，兩人坐在台下交頭接耳10多分鐘，有說有笑，氣氛熱絡。

新北市三峽農會今日在三峽國小舉辦三峽農會120周年慶，包括蘇貞昌、侯友宜、農委會主委陳吉仲及立法委員蘇巧慧、吳琪銘皆到場參加。

蘇貞昌今日上午10時45分先至三峽國小側門的三峽歷史文物館參觀。

侯友宜隨後在上午11時15分到場，兩人在三峽國小操場的活動會場碰面，馬上引起關注，民眾、媒體蜂擁而上，兩人寸步難行，大會安排兩人坐在一起。

當農會安排的表演團體在台上表演或是其他嘉賓致詞時，蘇貞昌、侯友宜都不斷與對方咬耳朵，像有著說不完的話似的，氣氛熱絡。