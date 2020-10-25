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盧秀燕邀藍綠立委引發「放話」羅生門 蔡其昌首度說明

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌現身，說明台中市長盧秀燕邀宴風波始末。圖/東勢林管處提供
立法院副院長蔡其昌現身，說明台中市長盧秀燕邀宴風波始末。圖/東勢林管處提供

台中市長盧秀燕19日邀藍綠立委晚宴，一場飯局引發政壇互批「放話」台中市長之戰硝煙瀰漫。

台中市長盧秀燕為了展現不分黨派丶只為台中建設的態度，19日邀請台中市8位立委晚宴。當天立法院副院長蔡其昌丶台灣基進陳柏惟都表示已有行程無法出席，民進黨立委黃國書丶何欣純丶張廖萬堅丶莊競程，國民黨江啟臣丶楊瓊瓔出席。

立法院副院長蔡其昌當晚沒有出席，他表示，原因很簡單，因為他的父親剛過世，早就跟他的媽媽約好吃飯，所以第一時間婉拒。

外界傳派系高層對綠營立委出席飯局「震怒」，蔡其昌笑說「高層在那裡？」吃飯是個人決定，個人自由，他沒出席的理由很簡單，就是陪媽媽吃飯。

綠營人士私下表示，台中市的綠營立委都很團結，盧市長約吃飯大家都知道，如果蔡其昌不願意其他人參加「早就明說了」，不至於事後才來震怒。

蔡其昌說，他也常跟不同黨派的政治人物一起吃飯，這本來就沒什麼，如果台中市需要他，市府都不需要客氣，也不用請吃飯「隨時可以找我」。

蔡其昌說，無論在任何的場合，在市政府、在立法院或在他的服務處，甚至在街頭巷尾都可以來幫台中市問題趕快解決「這就是我的態度，我不會去拒絕什麼。」

蔡其昌説，「如果跟盧市長吃頓飯，都會被媒體寫的話，恐怕以後客人就會有一些會有其他的想法。」

距離台中市長選戰還有兩年，但是蔡其昌丶交通部長林佳龍都是民進黨熱門人選，只要風吹草動，隨即引發話題。

台中市長盧秀燕19日要請台中市8位立委晚宴，引發放話風波。圖/聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕19日要請台中市8位立委晚宴，引發放話風波。圖/聯合報系資料照片

台中市 蔡其昌 立法院

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