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參加玉山同學會 阿扁：珍惜得來不易的軍隊國家化

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁今在臉書發文。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團
前總統陳水扁今在臉書發文。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團

前總統陳水扁今在臉書表示，他日前北上參加總統任內玉山警衛室所舉辦的玉山同學會餐敘，與會弟兄告訴他，2000年政黨輪替後的侍衛長、副侍衛長被酸「帶槍投靠」，但殊不知優秀的國軍幹部不是哪個政黨的專屬。大家應珍惜得來不易的軍隊國家化。

陳水扁說，他專程北上參加總統任內玉山警衛室所舉辦的玉山同學會餐敘。看到好多從2000年總統大選期間就開始保衛阿扁安全的首批特勤弟兄，還有就任總統後的玉山警衛，包括歷任侍衛長副侍衛長、陸海空軍武官、各組主任、貼身隨扈及出生入死的眾多弟兄同仁，這是他10多年來第一次參加。

陳水扁說，他任內有兩位侍衛長做到上將司令，蔡總統拔擢的海空司令有兩位是阿扁時代的武官。與會弟兄還告訴他，2000年政黨輪替後的侍衛長、副侍衛長還被酸「帶槍投靠」，殊不知優秀的國軍幹部不是哪一個政黨的專屬。首度政黨輪替的艱辛非國人所能體會，大家更應珍惜得來不易的軍隊國家化。

玉山 陳水扁 國軍

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