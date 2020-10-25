聽新聞
test
0:00 / 0:00

被勸進親征桃園市長選戰 江啟臣：我現在是台中市立委

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
迎戰2022縣市長選戰，國民黨內有意角逐桃園市長者眾，黨內也傳出要勸進黨主席江啟臣親征。江日前受訪表示，桃園已有黨內同志在準備，「我現在是台中市的立委」，還開玩笑說，「是清蒸還是紅燒？我比較喜歡紅燒」。記者周志豪／攝影
迎戰2022縣市長選戰，國民黨內有意角逐桃園市長者眾，黨內也傳出要勸進黨主席江啟臣親征。江日前受訪表示，桃園已有黨內同志在準備，「我現在是台中市的立委」，還開玩笑說，「是清蒸還是紅燒？我比較喜歡紅燒」。記者周志豪／攝影

迎戰2022縣市長選戰，國民黨內有意角逐桃園市長者眾，黨內也傳出要勸進黨主席江啟臣親征。江日前受訪表示，桃園已有黨內同志在準備，「我現在是台中市的立委」，還開玩笑說，「是清蒸還是紅燒？我比較喜歡紅燒」。

黨務高層則表示，對國民黨而言，2022的雙北與桃園市長選戰，是藍營有機會颳起風的選區，就像2018最後韓流的拉抬，只要風颳刮的起來，國民黨2022全國縣市長選情就可帶起來，提出適當人選確實會決定這場選戰最後的結果。

據了解，目前已明確表態爭取國民黨提名參選下屆桃園市長選舉的僅有桃園市議會議長邱奕勝，他也是國民黨現任桃園市黨部主委。此外，地方也傳出前桃園縣長、現任中華職棒會長吳志揚，以及「韓家軍」前立委孫大千也都勤走基層。

黨務人士表示，2022年桃園市長選舉要提名誰出戰，最快明年底提名辦法就會出爐，到時就依循制度辦理，對所有有意參選者都樂觀其成。

但黨務人士直言，邱奕勝在黨最困難時相挺，對黨有情有義，既然現在邱已經表態將爭取國民黨的提名參選桃園市長，這段時間黨也會「全力協助主委」，讓他能展現地方黨務領導；若有其他人也表態有意參選，黨也都不會排斥。

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

年輕人對國民黨沒好感？ 江啟臣：從10%上升到近40%

江啟臣選桃園市長？ 朱立倫：我明天問問他

江啟臣選桃園市長？侯友宜：有心長期服務就是好事

江啟臣傳參戰2022桃園市長 柯文哲一臉狐疑：他選？

相關新聞

「一生就是苦字」 郭岱君：蔣經國渴望父親關愛肯定

美國胡佛研究員郭岱君昨天以「蔣經國日記」為題發表演說指出，故總統蔣介石時時刻刻想反攻大陸，但蔣經國認為反攻大陸非一蹴可成...

9份「遮蔽」釋憲檔案 將移檔案局

立法院司法委員會明天安排相關部會專題報告「司法機關落實轉型正義」，司法院將移轉經審定為政治檔案的九份大法官解釋卷宗給檔案...

被勸進親征桃園市長選戰 江啟臣：我現在是台中市立委

迎戰2022縣市長選戰，國民黨內有意角逐桃園市長者眾，黨內也傳出要勸進黨主席江啟臣親征。江日前受訪表示，桃園已有黨內同志...

一生就是一個「苦」字　郭岱君：小蔣一直渴望老蔣肯定

中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。美國史丹佛大學胡佛...

提李登輝接班符合需求 小蔣日記曝：對異議人士要容忍

美國史丹佛大學胡佛研究所年初解密蔣經國日記，研究員郭岱君今天表示，日記顯示蔣經國選前總統李登輝接班是「符合台灣當時發展需...

台灣民主實驗室報告：陸假訊息深入台灣社群 直播主成協力者

10月24日下午，台灣非營利組織「台灣民主實驗室」發表年度報告，以台灣2020年總統大選為主體，分析中國大陸假訊息在台灣的傳播模式與影響力...

影／蘇貞昌出席台大橄欖球隊75週年慶 自嘲太衝才禿頭

行政院長蘇貞昌今天晚間在教育部長潘文忠的陪同下，出席台大橄欖球隊75週年慶。蘇貞昌在台上致詞時表示，今天他是以台大橄欖球...

連江改名馬祖縣？蘇揆：要尊重當地居民意見

民進黨連江縣黨部今天掛牌，完成民進黨22縣市黨部最後一塊。行政院政務委員、金馬聯合服務中心主任張景森建議連江縣改名為馬祖...

亞太自由婦女協會成立 賴清德：盼台灣聲音帶入聯合國

國際自由婦女聯盟（International Network of Liberal Women, INLW）今舉行「亞太...

年輕人對國民黨沒好感？ 江啟臣：從10%上升到近40%

國民黨主席江啟臣今天到高雄市參加國民黨青工會第二次全國總會各縣市總會長暨幹部會議時說，據美麗島電子報做的民調，20歲到2...

民進黨連江黨部正式揭牌 李問：破除「放棄金馬」迷思

民主進步黨連江縣黨部今日舉行開幕暨揭牌典禮，由政務委員張景森、民進黨秘書長林錫耀、民進黨前秘書長羅文嘉、行政院金馬聯合服...

【即時短評】建設要分藍綠？盧秀燕約綠委吃飯被妖魔化

台中市長盧秀燕日前邀台中市8位立委吃飯，2名藍委江啟臣、楊瓊瓔都到場，民進黨立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程也出席，...

熱門新聞

中天換照行政院回擊金溥聰 孫大千：請老實回答幾個問題

若兩岸爆發戰爭七成民眾願為台而戰 學者：肯定是假的

解密蔣經國日記／蔣經國屬意孫運璿接班 非李登輝

德媒：泰王凌晨秘密送醫 1隨扈確診新冠肺炎

一生就是一個「苦」字　郭岱君：小蔣一直渴望老蔣肯定

台灣民主實驗室報告：陸假訊息深入台灣社群 直播主成協力者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。