被勸進親征桃園市長選戰 江啟臣：我現在是台中市立委

迎戰2022縣市長選戰，國民黨內有意角逐桃園市長者眾，黨內也傳出要勸進黨主席江啟臣親征。江日前受訪表示，桃園已有黨內同志在準備，「我現在是台中市的立委」，還開玩笑說，「是清蒸還是紅燒？我比較喜歡紅燒」。

黨務高層則表示，對國民黨而言，2022的雙北與桃園市長選戰，是藍營有機會颳起風的選區，就像2018最後韓流的拉抬，只要風颳刮的起來，國民黨2022全國縣市長選情就可帶起來，提出適當人選確實會決定這場選戰最後的結果。

據了解，目前已明確表態爭取國民黨提名參選下屆桃園市長選舉的僅有桃園市議會議長邱奕勝，他也是國民黨現任桃園市黨部主委。此外，地方也傳出前桃園縣長、現任中華職棒會長吳志揚，以及「韓家軍」前立委孫大千也都勤走基層。

黨務人士表示，2022年桃園市長選舉要提名誰出戰，最快明年底提名辦法就會出爐，到時就依循制度辦理，對所有有意參選者都樂觀其成。

但黨務人士直言，邱奕勝在黨最困難時相挺，對黨有情有義，既然現在邱已經表態將爭取國民黨的提名參選桃園市長，這段時間黨也會「全力協助主委」，讓他能展現地方黨務領導；若有其他人也表態有意參選，黨也都不會排斥。