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一生就是一個「苦」字 她曝小蔣一直渴望老蔣肯定

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一生就是一個「苦」字　郭岱君：小蔣一直渴望老蔣肯定

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。 報系資料照
中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。 報系資料照

中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君昨表示，蔣經國一生的經歷就是一個「苦」字。

郭岱君說，蔣介石遇到過不去的檻就覺得天將降大於斯人也，但蔣經國會每天在日記寫，讓人覺得小蔣生不逢時，多愁善感，又憂國憂民，晚年日記更表現惶惶不安，自稱「我就是一個苦命的人，一生就是一個苦字」。

也因兩蔣性格大不同，蔣介石日記談的多是國事，很少談到個人事情，蔣經國日記則談家事居多，直到蔣介石臥床後才比較自由奔放一點。郭岱君透露，蔣家人看兩蔣日記，看蔣介石的開心，看蔣經國的哭。

郭岱君引中美關係為例指出，兩蔣都非常不喜歡美國干政，對美國指指點點台灣與兩岸事務都不太高興，但蔣介石反彈影響後續美國前國務卿馬歇爾對華政策；但蔣經國面對中美斷交，認為以小力大要用的巧，選擇忍容，與美國沒有撕破臉。

郭岱君說，蔣介石主政時時刻想反攻大陸，但蔣經國認為反攻大陸非一蹴可成，要生存要先在台灣立足、要本土化，主張三民主義統一中國，沒有忘記反攻；蔣介石對國家經濟建設沒有定見，但蔣經國卻很有想法。

不過郭岱君也提到，兩蔣在反共上還是曾父子聯手，1960年代珍寶島事件後中（中共）蘇交惡，蘇聯盼聯華（中華民國）抗共，對口就是蔣經國，但合作案在1971年由蔣介石叫停，因為覺得蘇聯共產黨狡詐。

郭岱君表示，蔣經國從內戰時跟隨蔣介石輾轉各地，雖這段經歷非常悲慘淒苦，但也建立日後人脈，並開始接觸黨務與政務做好接班準備，但與一般接班人不同，小蔣一直渴望老蔣的關愛與肯定，對老蔣非常敬重。

長風基金會昨天邀郭岱君以「從蔣經國日記看他的家事與國事」為題，闡述小蔣一生事蹟點滴。

郭岱君指出，小蔣人生分四階段，青年時曾被送往蘇聯生活，後來回江西建設家鄉，國共內戰開打後隨蔣介石轉戰各地，1949年再與老蔣來台灣，從事逐步歷練黨政軍事務，最後當上國民黨主席與中華民國總統。

中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君昨表示，蔣經國一生的經歷就是一個「苦」字。記者周志豪／攝影
中華民國立國至今，兩蔣時代治理影響深遠。如今隨兩蔣日記先後解密，兩蔣性格與治理方式差異輪廓也漸趨明顯。美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君昨表示，蔣經國一生的經歷就是一個「苦」字。記者周志豪／攝影

蔣經國 蘇聯

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