提李登輝接班符合需求 小蔣日記曝：對異議人士要容忍

美國史丹佛大學胡佛研究所年初解密蔣經國日記，研究員郭岱君今天表示，日記顯示蔣經國選前總統李登輝接班是「符合台灣當時發展需要」，也是接班人選之一的行政院前院長孫運璿，則確實與蔣關係更密切。

至於對黨外運動發展，郭岱君說，蔣經國擔任江西省贛縣縣長時，開始種下理想社會的樣子應是家庭和樂、團結一心，也因此在美麗島事件發生後，蔣雖一開始罵反動份子，但後來仍選擇以寬忍、仁愛的心去了解溝通。

也因此，郭岱君指出，1986年黨外人士在圓山組黨時，蔣經國就堅持政府不能輕率採取激烈行動，應以人民、國家安定角度處理，只要不違反國政與憲法，可以研究允許組黨。

郭岱君表示，雖然蔣經國在1979年12月就停止寫日記，無從直接從日記中得知蔣對提名李登輝擔任副總統、選擇接班人的想法，但從其他日記內容很明顯可以看出，蔣欣賞孫運璿，但也很稱讚李登輝，並對李一路提拔扶持。

但郭岱君坦言，從蔣經國日記來看，孫運璿與李登輝根蔣的親近關係還是略有差異，像是蔣書寫李時就寫「登輝」，寫孫時則偶爾會稱「運璿兄」；與李都談公事，與孫卻會提到家庭私事與在大陸時期經歷；當時黨中央委員排名孫更高居第三。

郭岱君說，蔣經國日記還記載，孫運璿中風後，蔣仍希望麻煩孫再任一次行政院長，當時大政是由行政院主導，副總統則是虛位，其中也可以看出李登輝與孫運璿在蔣心中分量的不同。

不過郭岱君分析，畢竟後來孫運璿生病，李登輝卻年富力強、農經博士，又是美國康乃爾大學博士，懂國外的事情，方方面面符合台灣當時發展需要；李跟蔣身邊很多年，蔣也欣賞李，對李省府工作報告更是激賞，接班應是最佳選擇。

郭岱君說，正因為蔣經國重視人才，為了尋找人才會睡不著覺，相信蔣選擇李登輝是深思熟慮；李就曾說蔣經常派他去友邦，或與府內局長、黨外人士接觸，要財政部報告業務，主持革新小組，研究兩岸問題，他就知道意思了。

郭岱君也提到，蔣經國1970年訪問美國紐約差點遭刺殺，讓他開始意識到省籍問題；1972年接行政院長後就開始大量啟用台籍青年才俊；蔣在日記中提到，對異議人士要容忍，要讓他們參加選舉，都與當時國民黨內思維很不同。