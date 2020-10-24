亞太自由婦女協會成立 賴清德：盼台灣聲音帶入聯合國

國際自由婦女聯盟（International Network of Liberal Women, INLW）今舉行「亞太自由婦女協會」成立大會。副總統賴清德致詞時表示，亞太自由婦女協會是聯合國底下的諮詢單位，可以把台灣的聲音、亞洲的聲音帶入聯合國；也可以把國際社會的進步理念帶回台灣，對台灣後續促進性別平等，進一步保障婦女權益都是非常重要。

亞太自由婦女協會創會理事長為我國前民主人權無任所大使楊黃美幸，首屆理監事名單包含前立委尤美女、台北市議員簡舒培等人；賴清德則是受邀出席「亞太自由婦女協會」成立大會晚宴，同場與會人員包括行政院祕書長李孟諺、綠色逗陣創辦人陳師孟、前美國在台協會處長司徒文等。

賴清德說，亞太自由婦女協會是聯合國底下的諮詢單位，可以把台灣的聲音、亞洲的聲音帶入聯合國；也可以把國際社會的進步理念帶回台灣，對台灣後續促進性別平等、進一步保障婦女權益都是非常重要。

賴清德也細數，1996年起，民進黨全力推動憲法保障女性參政權，至今接續提出家庭暴力防治法、性別工作平等法保障女性工作權，性別工作平等教育法，2016年蔡英文總統成為台灣首位女性總統，去年同性婚姻合法成為亞洲唯一，今年則有亞太自由婦女協會成立。

賴清德說，經過多年努力，我國女性立委超過4成，政府的官員與國營事業女性也超出4成，名列全世界第10位，且去年調查女性經商或從事法律工作，比例則是亞洲第一名，大家的打拚已有階段性的成果，接下來目標就是要進一步走入國際社會，相信大家都有這個意願也有這個能力在國際奉獻，盼此平台能開花結果，讓國際可以看到台灣的努力。