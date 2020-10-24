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年輕人對國民黨沒好感？ 江啟臣：從10%上升到近40%

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣表示，20歲到29歲年輕人對國民黨的好感度有上升趨勢。記者楊濡嘉／攝影
國民黨主席江啟臣表示，20歲到29歲年輕人對國民黨的好感度有上升趨勢。記者楊濡嘉／攝影

國民黨主席江啟臣今天到高雄市參加國民黨青工會第二次全國總會各縣市總會長暨幹部會議時說，據美麗島電子報做的民調，20歲到29歲年輕人對國民黨的好感度，從今年3月的10.9%，一路上升，到昨天已上升到39.4%，這是因國民黨做了一些改變和調整。

江啟臣表示，青年工作是國民黨的重中之重，國民黨就是革命黨、青年黨，國民黨昔日革命成功是因很多年輕人站出來；那時年輕人、華僑等支持國民黨，不是因為那時的黨有錢，那時的黨比現在還慘。

他說，黨最重要的是核心理念、價值、想法等能不能得到民眾、年輕人支持，在政策論述、國家處境與兩岸關係的論述，如果能得到認同，認同的人不一定加入國民黨，但會支持國民黨。

他說今年1月，國民黨敗選，全黨的士氣是非常低，那時、即使到現在，外界都認為年輕人是不支持國民黨的，對國民黨的印象負面居多，一些民調結果也是如此。

江啟臣拿出美麗島電子報的民調說，今年2月，20歲到29歲民眾對國民黨的好感度29.6%，3月時下跌10%，剩10.9%，他3月9日接黨主席，那時的心情難以形容；經過這幾個月不斷改變，6、7月遇到一些小風波，降了一些，9月上升到31.2%，昨天的民調已上升到39.4%；換句話說，從10% 上升到近40%，這都是因為國民黨做了改變和調整。

每一年齡層都有其特色，30歲到39歲對國民黨好感度的變化就沒有那麼大，都一直維持在25%上下；國民黨主要支持者的年齡大概在40歲以上，40歲以下的黨員非常少，他競選黨主席時，40歲以下的黨員是3%，今年以來增加約一萬多黨員，40歲以下的占40%；今天花蓮辦活動，新入黨的黨員22歲以下的有20人。

江啟臣說，國民黨內做的民調也類似這樣的趨勢，經過高雄市長罷免、市長補選和議長補選，一路挺過來，都靠大家的努力。

國民黨主席江啟臣（左三）參加國民黨青工會幹部會議，強調對青年的重視。記者楊濡嘉／攝影
國民黨主席江啟臣（左三）參加國民黨青工會幹部會議，強調對青年的重視。記者楊濡嘉／攝影

國民黨 民調 江啟臣

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