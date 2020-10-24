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【即時短評】建設要分藍綠？盧秀燕約綠委吃飯被妖魔化
台中市長盧秀燕日前邀台中市8位立委吃飯，2名藍委江啟臣、楊瓊瓔都到場，民進黨立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程也出席，原是一場單純的飯局，但民進黨派系高層卻傳出不滿，下令同派系的立委「不准再跟盧吃飯」，原因是「我們也有人要選市長」。
城市建設應不分藍綠，地方行政首長與各級民意代表聚首，交流地方建設意見，爭取中央預算，而立委在選區的陳情，經常也需要市府幫忙，這是站在市民立場不分黨派的合作，民進黨中央扯入藍綠與選舉，未免太小家子氣，也讓地方立委難做人。
整起事件是由周刊雜誌報導，原本僅是政壇花絮，民進黨籍市議員林德宇等綠營青壯派22日在議會質詢才在台中政壇傳開，也被綠營媒體帶風向渲染，讓參與飯局的綠委難做人。
民進黨中央的震怒，讓參加飯局的綠營立委感覺「被設局」，已有綠委揚言「沒有下次了」。如果吃一頓飯就能被摸頭，民進黨高層也未免看不起自己的同志。
建設若分藍綠，選民反而成了輸家，畢竟藍綠對立、黨派之爭只是媒體前的競爭形象，政治人物之間，更多的是相互諒解與合作，難道「綠平、燈亮、水溝通」綠營派系大老要自己跳下來做嗎？
縣市長需要立委幫忙在中央爭取預算，立委在選區的選民陳情，常也需要縣市政府幫忙解決，彼此互惠共進，這才是真正重視民眾利益，連一場飯局的溝通都不容許，既無度量，更讓選民成了輸家。
綠營派系鬥爭嚴重，有人認為是台中市府或當天出席的立委把消息傳出去，故意引爆綠營派系高層不滿。
「顏色」在台中一直都不是選民投票的主要考量，過去林佳龍執政時，許多綠議員常公開對他表達不滿，批評溝通管道不暢通。盧秀燕當市長，願意拋開藍綠，展現友善姿態，希望地方立委一起為市民牟最大福祉，若綠營派系高層對此深感不滿，就是將黨派利益至於市民之上。
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