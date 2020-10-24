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駐美處政治組傳回全英文電報？外交部澄清

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
媒體報導，駐美代表處政治組日前傳回外交部的電報中內容全為英文，外交部今天表示，這是錯誤說法。圖為外交部發言人歐江安。 報系資料照／記者徐宇威攝影
媒體報導，駐美代表處政治組日前傳回外交部的電報中內容全為英文，外交部今天表示，這是錯誤說法。圖為外交部發言人歐江安。 報系資料照／記者徐宇威攝影

媒體報導，駐美代表處政治組日前傳回外交部的電報中內容全為英文，引發內部議論；外交部今天表示，這是錯誤說法，外交部和駐外館處的電報往來，都是以中文書寫，部分重要談話內容，為了忠實呈現原意，會要求以原文回報。

外交部表示，外交部與駐外館處的電報往來，都是以中文書寫，其中有部份重要談話內容，為忠實呈現對方原意，會要求以原文回報，讓外交部可作更準確的判讀與研析。

外交部表示，台美關係重要且特殊，忠實呈現美方重要人士談話精確內容，而不僅以翻譯過的文字呈現，這是外館盡職、外交部負責的態度。

外交部表示，面對國際局勢，外交部希望在雙邊或多邊事務中能為國家爭取更多利益，外交部長吳釗燮上任後，對外交部人員語言使用能力及語言使用的活化多所要求，這是精進外交工作的負責任態度，「外交部若不作此要求，這才有違人民的期待」。

外交部 語言

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