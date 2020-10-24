外交部研議增設高階英文分組考試 強調不會犧牲中文

外交部表示，外交部希望透過外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，目前和相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年可以報考。

媒體報導，政府官員透露，政府為了吸納台僑第二代優秀人才，但又擔心他們中文程度不夠好，因此外交部向考試院爭取，開放外交特考專業科目以英文作答，讓外僑優秀第二代可以進入外交體系。

外交部表示，當前國際情勢變遷快速，政府面對諸多國際雙邊或多邊事務，外交部有召募更多元人才加入外交工作的需求，為了滿足這項需求，外交部希望經由外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，進而提升整體涉外事務人員的語言能力。

外交部表示，目前和相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額外另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益；特設高階英文能力分組的宗旨，是針對外交人員英文能力的特別要求，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年本就可以報考，也是多一個報考應試的路徑。

外交部表示，研議中的外交特考高階英文組主試科目仍然要應試國文，其他應試的專業科目也都一樣，並沒有因英文的需求而打折扣，這個分組的考試，除國文考科，其他專業科目也可以英文作答，目的在於召募外交專業知識以及語文能力具優的人才，考生錄取後也會有密集培訓與考核，確保具有處理外交的專業能力及中英文兼具的語文能力，並不會犧牲中文。