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外交部研議增設高階英文分組考試 強調不會犧牲中文

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部目前正和相關主管機關研議在原特考名額外增設高階英文能力的分組名額，圖為外交部長吳釗燮接受印度媒體訪問。 圖／外交部提供
外交部目前正和相關主管機關研議在原特考名額外增設高階英文能力的分組名額，圖為外交部長吳釗燮接受印度媒體訪問。 圖／外交部提供

外交部表示，外交部希望透過外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，目前和相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年可以報考。

媒體報導，政府官員透露，政府為了吸納台僑第二代優秀人才，但又擔心他們中文程度不夠好，因此外交部向考試院爭取，開放外交特考專業科目以英文作答，讓外僑優秀第二代可以進入外交體系。

外交部表示，當前國際情勢變遷快速，政府面對諸多國際雙邊或多邊事務，外交部有召募更多元人才加入外交工作的需求，為了滿足這項需求，外交部希望經由外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，進而提升整體涉外事務人員的語言能力。

外交部表示，目前和相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額外另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益；特設高階英文能力分組的宗旨，是針對外交人員英文能力的特別要求，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年本就可以報考，也是多一個報考應試的路徑。

外交部表示，研議中的外交特考高階英文組主試科目仍然要應試國文，其他應試的專業科目也都一樣，並沒有因英文的需求而打折扣，這個分組的考試，除國文考科，其他專業科目也可以英文作答，目的在於召募外交專業知識以及語文能力具優的人才，考生錄取後也會有密集培訓與考核，確保具有處理外交的專業能力及中英文兼具的語文能力，並不會犧牲中文。

外交部 青年 考試院

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