蔡總統：創意文化也能夠提升台灣的國際競爭力

身兼文化總會會長的蔡英文總統，下午出席藝文聯誼茶會時表示，台灣在疫情後的國際舞台脫穎而出，不僅有產業、技術及人力的優勢，更要成為全球經濟的關鍵力量，台灣豐富多元族群文化，充沛的創意文化能量，也都是台灣的優勢，能夠提升台灣的國際競爭力。

蔡總統致詞一開始表示，這次藝文聯誼茶會有幾個特色，第一個特色就是經歷了一個很嚴重的疫情挑戰，在整個疫情當中，大家同心協力，讓疫情得到控制，日常生活都可以正常，甚至可以有藝文活動，文化部的藝FUN券也用得非常的熱烈，這個歸諸於全民大家一起努力，讓疫情得到了控制。

第二個特色是客家元素。蔡總統說，自從文化部換了李永得部長之後，客家味越來越重，但她也表示，客家文化確實有很多讓人驚艷的地方，相信今天有很多客家元素在藝文活動裡面。

由於文化總會與連江縣政府明年共同舉辦馬祖國際藝術節，蔡總統也利用機會宣傳，她接連問了在場人士，「去過馬祖的人，請舉手」、「去了還想再去的，請舉手」、「沒有去的想去的，請舉手」。看到現場反應熱烈，蔡總統半開玩笑地，對著到場宣傳的連江縣長劉增應、立委陳雪生等人說，「你們的客戶這麼多，其實你們今天可以不用來」，引起現場哄堂大笑，但她也說，去過馬祖的都會讚嘆馬祖的美麗，無論什麼時候都可以去馬祖，但明年藝文活動一定要去馬祖。

此外，蔡總統也當面肯定文總過去的努力，讓台灣文化多了不同感覺集亮點，也因為這樣，能夠得到紅點設計獎等，「身為會長，除了肯定夥伴表現，也希望一起和文化部共同努力，促成藝文產業發展」。

蔡總統說，希望藝文界先進好朋友繼續跟我們一起來打拚，台灣在疫情後的國際舞台脫穎而出，不僅有產業、技術及人力的優勢，更要成為全球經濟的關鍵力量，台灣豐富多元族群文化，充沛的創意文化能量，也都是台灣的優勢，能夠提升台灣的國際競爭力，未來文總會厚植文化實力，也請大家助一臂之力．為世界的台灣繼續努力。