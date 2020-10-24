江啟臣選桃園市長？ 朱立倫：我明天問問他

傳出國民黨主席江啟臣2022年可能親征桃園市長，前桃園縣長朱立倫今天表示，他明天會遇到再問問江啟臣，而他昨天有到桃園，地方人士都向他表示希望國民黨獲得民眾支持，和主流民意站在一起。

朱立倫今天出席長風基金會舉辦的「從蔣經國日記看他的家事與國事」演講，活動前接受媒體採訪時，被問到江啟臣可能參選桃園市長一事。

朱立倫說，他昨天去桃園，和很多地方人士見面，大家都很關心桃園的未來，希望桃園更好，任何一位對桃園有心的朋友，就要深耕基層、了解民意，大家都很關心國民黨的支持度，民眾認同度是否能提高，要更加油、努力，若國民黨整體支持度更高、深耕基層，不只桃園，很多地方都能勝選。

媒體追問地方人士是否有聽到聲音、朱立倫認為江啟臣是否是合適人選，皆未正面回應，只表示明天會碰面，他會再問問江啟臣。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天發布最新民調，超過五成受訪者認為近期兩岸關係緊張主要應歸咎「中國大陸的壓迫」；朱立倫說，兩岸關係緊張，是因為美中的整體對抗情勢，對岸最近包括共機擾台等不友善行為，也造成緊張情勢，所有民眾最期待的是兩岸和平，呼籲大家共同以理性和平為未來最主要努力方向。